Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła: to Ola Budka przekaże Europie wyniki głosowania z Polski w finale Eurowizji 2025, który odbędzie się 17 maja w szwajcarskiej Bazylei.

Grzegrz Dobek i ja rozmawialiśmy z artystami w lożach podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Grzegorz jest już na miejscu w Bazylei i relacjonuje wam to, co dzieje się podczas przygotowań do tego wielkiego show, a to ode mnie dowiecie się, komu polskie jury przyznało 12 punktów, a więc do zobaczenia podczas finału Eurowizji 17 maja TVP