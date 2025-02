Eurowizja: Po ostatnich próbach dostało się Justynie Steczkowskiej. Są nowi faworyci!

Eurowizja 2025: Finał polskich preselekcji już dzisiaj!

Walentynkowy koncert będący jednocześnie wielkim finałem polskich kwalifikacji do Eurowizji 2025 będzie emitowany przez TVP 2 od godz. 20:45. Przed 23:00 już wszystko powinno być jasne - będzie wiadomo, kto stawi się podczas majowego półfinału, a może również finału w Bazylei.

Podczas koncertu widzowie zobaczą występy 11 wokalistów. Tylko jeden lub jedna z nich pojadą na półfinał Eurowizji 2025! Wykonawcy będą śpiewać w następującej kolejności:

Chrust – "Tempo"Kuba Szmajkowski – "Pray"Justyna Steczkowska – "Gaja"Tynsky – "Miracle"Daria Marx – "Let It Burn"Sw@da x Niczos – "Lusterka"Janusz Radek – "In Cosmic Mist"Marien – "Can’t Hide"Teo – "Immortal"Sonia Maselik – "Rumours"Dominik Dudek – "Hold the Light"

Eurowizja 2025: Widzowie mają nowych faworytów!

W czwartek odbyły się próby przed finałem. Wokaliści zaprezentowali nie tylko swoje umiejętności wokalne, ale również ostateczne aranżacje sceniczne. Na oficjalnym Facebooku TVP ukazały się fragmenty każdego z występów. Chociaż zaprezentowano na nich niewielki fragment występów, to i tak nieźle namieszały i sprawiły, że spora grupa widzów zmieniała zdanie o szansach niektórych z artystów.

Chyba najbardziej dostało się Justynie Steczkowskiej, która do tej pory była faworytką do wygranej. W fragmencie opublikowanym przez TVP, piosenkarka prezentuje wyjątkowo długi dźwięk. Część internautów porównała go do... wycia.

To jest piosenka? To jest wycie, zresztą jak zawsze; Wydaje się, że występ Steczkowskiej będzie po prostu "przekrzyczany" - można przeczytać w komentarzach.

Warto jednak pamiętać, że jest to jedynie kilkusekundowy fragment, a nie cały występ. Wiele osób broniło piosenkarkę, a część oskarżyło Telewizję publiczną o manipulacje oraz sabotaż Steczkowskiej!

Widzowie mają jednak nowych ulubieńców - grupę Chrust. Ich folkowe brzmienie zauroczyło internautów. Trzeba przyznać, że utwór "Tempo" zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Wyprzedzili oni również Justynę Steczkowską w głosowaniu społeczności "Dziennika Eurowizyjnego".

