Julia Wieniawa zaniemówiła i wskazała faworyta na Eurowizję 2025! O kogo chodzi? Nie, to nie Justyna Steczkowska

Julia Wieniawa jest aktorką, ale robi karierę również jako piosenkarka. Nie zgłosiła się jednak do walki o możliwość reprezentowania Polski w konkursie Eurowizji, który w tym roku wystartuje w maju w Szwajcarii. Nasz kraj będzie reprezentował ktoś inny. Kto? Przekonamy się już 14 lutego. Podczas wyjątkowego koncertu zmierzy się ze sobą 11 piosenkarzy, którzy będą mieli tylko jeden cel - pokonać konkurencję i iść po swoje.

Walentynkowy koncert będący jednocześnie wielkim finałem polskich kwalifikacji do Eurowizji 2025 będzie emitowany przez TVP 2 od godz. 20:45. Przed 23:00 już wszystko powinno być jasne - będzie wiadomo, kto stawi się podczas majowego półfinału, a może również finału w Bazylei. Ale to ostatnie, póki co, jest jedynie w sferze marzeń.

Julia Wieniawa ma swój typ. Jedna z piosenek sprawiła, że zaparło jej dech w piersiach

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać reakcję Julii Wieniawy na jedną z piosenek, które widzowie TVP usłyszą podczas finału polskich selekcji. Aktorka nie była w stanie wydusić słowa, zrobiła za to mocno zaskoczoną minę. Widać, że utwór bardzo jej się spodobał.

Ta piosenka, która zrobiła ogromne wrażenie na Wieniawie, to "Immortal" Teo Tomczuka. Młody piosenkarz dostał się do kwalifikacji w ostatnim momencie, gdy finałowa dziesiątka była już wybrana. Teraz w sieci pokazał reakcję Wieniawy na swój utwór i napisał:

NUMER 9. W piątek liczę na Wasze głosy.

Finał polskich kwalifikacji do Eurowizji 2025. Kto bierze udział?

Podczas koncertu widzowie zobaczą występy 11 wokalistów. Tylko jeden lub jedna z nich pojadą na półfinał Eurowizji 2025! Wykonawcy będą śpiewać w następującej kolejności:

Chrust – "Tempo" Kuba Szmajkowski – "Pray" Justyna Steczkowska – "Gaja" Tynsky – "Miracle" Daria Marx – "Let It Burn" Sw@da x Niczos – "Lusterka" Janusz Radek – "In Cosmic Mist" Marien – "Can’t Hide" Teo – "Immortal" Sonia Maselik – "Rumours" Dominik Dudek – "Hold the Light"

Zwycięzcę wybiorą widzowie - "na każdego artystę będzie można wysłać maksymalnie 20 głosów, koszt jednego SMS-a to 4,92 PLN brutto" - czytamy na stronie eurowizja.org.

