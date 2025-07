Ikona polskiej mody, ceniona projektantka i pisarka Ewa Minge podjęła kolejne wyzwanie. Tym razem jednak nie chodzi o wybieg, lecz o parkiet. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to nie tylko wielka przygoda, ale też ogromny wysiłek fizyczny. W przypadku Minge decyzja o dołączeniu do programu wiązała się z koniecznością uzyskania zielonego światła od lekarza. Artystka otwarcie przyznaje, że zdrowie nie pozwala jej na wszystko, ale nie zamierza z tego powodu rezygnować z życia.

Ewa Minge od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. Artystka ma wrodzoną wadę wątroby, która wpływa na sposób, w jaki może przyjmować leki, a także wymusza unikanie silnych środków przeciwbólowych. Tymczasem taneczne treningi bywają brutalne dla ciała, a kontuzje są na porządku dziennym. Projektantka ujawniła, że zanim zaakceptowano jej udział w programie, musiała przejść serię badań i przedstawić organizatorom odpowiednie zaświadczenie medyczne.

Musiałam dostarczyć zaświadczenie lekarskie, jak każdy z uczestników. I jak byłam u mojego lekarza, to zaczął mnie badać i pierwsze co, to stwierdził, że mam delikatnie powiększony lewy płat wątroby i od razu wysłał mnie na USG. Ale się okazało, że tam jest wszystko ok. Tyle lat z tym żyję, że mam już ogromne doświadczenie, mam środki przeciwbólowe, które bardzo rzadko biorę. W ogóle prawie nie biorę lekarstw, a dzięki temu, że nie biorę, to mała jedna tabletka przeciwbólowa idealnie na mnie działa. Może pięć razy w życiu bram antybiotyki, więc nie znam silnych leków. Jak coś będzie bolało, to będziemy sobie radzili! - mówiła Minge w rozmowie z portalem Jastrzabpost.pl.