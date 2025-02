"Farma 4". Już wiadomo, kto odpadł. Widzowie komentują, a w sieci aż iskrzy

Uczestnicy czwartej edycji "Farmy" są już doświadczonymi gospodarzami, ale praca na kolejnej maszynie rolniczej i siekanie zbóż okazały się wyzwaniem. Praca była ciężka, jednak i tak w głowach wszystkich tkwił głównie pojedynek, do którego miało dojść nieco później.

Wiadomo było przecież, że osoba, która wygra, przejdzie do tygodnia finałowego! W końcu uczestnicy doczekali się. Zostali wezwani przez prowadzące na miejsce walki.

Ostateczna rozgrywka między Ananasem i Danusią polegała na strzelaniu warzywami do małych "ogródków". W pojedynku nie liczył się czas, a precyzja. Ananas bardzo bał się starcia, ale gdy stało się jasne, że wyzwanie polega na strzelaniu warzywami z procy, uspokoił się. Zadanie wydawało się dziecinne i proste, za to okazało trudne i męczące.

To może być trudna walka. Idę z nastawieniem, żeby wygrać. Obiecałam to synowi - stwierdziła Danka w drodze na pojedynek z Ananasem.

Danka i Ananas mieli po 20 warzywnych strzałów. Ich celem było "zasadzenie" jak największej liczby warzyw. Strzał na pole przeciwnika liczył się jako samobój. Gdy Danuta oddawała strzały próbne, brała sobie do serca rady... uczestników kibicujących jej rywalowi. Wyszło jej to na dobre.

Ananas początkowo przegrywał z kretesem, ale w końcu udało mu się skupić.

I dodał:

Ostatecznie Ananas przegrał, ale zrobił to z uśmiechem na twarzy, a po porażce przytulił Dankę, gratulując jej sukcesu. Danka trafiła 9 razy, Ananas oddał 2 celne strzały.

Ananas odszedł, a uczestnicy zostali poinformowani o tym, że "nowego Farmera Tygodnia nie będzie, rządzicie wspólnie". To nie będzie łatwe, bo wszyscy działają już sobie na nerwy. Wyraźnie widać próby manipulacji.

Jak zwykle uwagę internautów przyciągnął Bandi, który jako jedyny doskonale radzi sobie ze wszystkimi gospodarskimi zadaniami. Góral ma wiedzę i umiejętności, a na dodatek nie leni się. Nic dziwnego, że widzowie typują go na zwycięzcę show. Tym razem Bandi miał jednak nie dotykać się do narzędzi, a tylko nadzorować uczestników, aby nikt nie zrobił sobie krzywdy.

"Mam wrażenie, że Bandi robi tam wszystko, chyba prócz gotowania", "Te widły już powinny być jego" - pisali wielbiciele górala na facebookowym profilu "Farmy".

A co internauci sądzą o wyniku ostatecznej rozgrywki między Ananasem i Danusią?

"Nie spodziewałam się, że dziś będę trzymała kciuki za Dankę. Wczoraj pokazała 'jaja', że nominowała Ananasa, a dziś pokazuje klasę w konkurencji. Szacunek dla niej", "Kobieto zrobiłaś mi wieczór", "I co, Ananas do domu, to się doigrali", "W końcu idzie do domu", "Brawo, brawo i jeszcze raz brawo!! Oby tak dalej Danka", "Pa pa Ananas. Karma wróciła. I to jest sprawiedliwość", "Wreszcie odpadł!!! I ten teatrzyk łez od Wioli i Michałka", "Super, nareszcie szuja i beksa do domu", "Danuta, od samego początku wierzyłem w Ciebie, że dasz radę", "Brawo Danusiu" - czytamy w sieci.