Fatalne wieści o rozwodzie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. To dlatego układają sobie życie z nowymi partnerami?

To właśnie "Super Express" jako pierwszy poinformował, że małżonkowie chcą jak najszybciej odzyskać wolność. Bo chociaż Joanna Opozda złożyła pozew z orzekaniem o winie męża, rozważa zmianę zdania. - Joannę poinformowano, że jeśli będzie chciała udowodnić w sądzie winę Antka, sprawa będzie ciągnąć się latami. To ją załamało. Chciałaby wszystko jak najszybciej zakończyć, więc zamierza zrezygnować z orzekania o winie – dowiedzieliśmy się od osoby blisko związanej z byłą parą. - Kiedy dowiedziała się, że rozwód może trwać nawet 10 lat, stwierdziła, że nie ma tyle czasu, bo chciałaby zacząć układać sobie życie i zacząć normalnie żyć - słyszymy.

Joanna Opozda wyznaje, że nie ma czasu na randki. Zdjęcia mówią coś innego

Do tej pory aktorka deklarowała, że jej serce jest zajęte przez synka, a ona nie ma czasu na miłość. - Na tę chwilę nie mam czasu żadne randki. Nie, naprawdę, jestem tak skupiona na rodzicielstwie. Wykańczam dom, jestem skupiona na pracy, mam masę spraw niekoniecznie przyjemnych, bo różne to są rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. Więc nie mam czasu nawet na to, żeby sobie randkować - wyznała.

Zdjęcia, które opublikowaliśmy w poniedzialek, świadczą jednak o czymś innym. Aktorka spędziła upojną noc w klubie z młodszym o 10 lat magistrem zarządzania, studentem prawa i tenisistą, Jankiem. Nie schodzili z parkietu i co chwilę wymieniali się czułościami i gorącymi pocałunkami. O nowej relacji nie chciała jednak rozmawiać. Nam pozostaje trzymać kciuki za nią i za Antka.

Fatalne wieści o rozwodzie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Sąd wciąż nie wyznaczył terminu

Z sądu otrzymaliśmy informację, że para wciąż czeka na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Nic nie wskazuje na to, by ich małżeństwo miało zakończyć się w tym roku.

Joanna Opozda spędziła upojną noc z młodszym chłopakiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.