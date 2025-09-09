Filip Chajzer pokazał ogoloną głowę. "Pilnie i bynajmniej nie dla 'fun'"

Jeszcze kilka lat temu Filip Chajzer był jednym z najpopularniejszych prezenterów w Polsce. Jego energia i poczucie humoru sprawiały, że widzowie chętnie oglądali go w "Dzień Dobry TVN". Występował także w innych programach stacji, takich jak "Hipnoza", "Mali Giganci" czy "Ameryka Express", gdzie pojawił się w parze ze swoim ojcem Zygmuntem Chajzerem.

W pewnym momencie Filip Chajzer całkowicie zmienił swoje życie. Zniknął z telewizji i skupił się na rozwijaniu własnego biznesu gastronomicznego. Stworzył sieć lokali serwujących kebab, którą sukcesywnie rozbudowuje w kolejnych miastach Polski.

Aktualnie mieszka w Krakowie, gdzie odnalazł spokój.

Kraków jest magiczny. To miasto mnie uratowało

- pisał w swoich mediach społecznościowych.

Przeczytaj także: Filip Chajzer szczerze o Polsce. "Zobacz, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej"

Fani martwią się o zdrowie Filipa Chajzera

Niedawno były prezenter zaskoczył internautów swoim wpisem na Facebooku. Dołączył do niego zdjęcie, na którym pokazał się z ogoloną na krótko głową. W opisie zdradził, że zmiana nie była jego wyborem:

Życie jest przewrotne. Byłbym lekko zdziwiony gdyby… 👉3 lata temu ktoś powiedział mi, że będę sprzedawać Kebap 😊 👉1 rok temu gdyby ktoś powiedział mi że będę dumnym mieszkańcem Krakowa 😊 👉Pół roku temu gdyby ktoś powiedział, że pilnie i bynajmniej nie dla „fun” będę musiał ogolić głowę na „zapałę”… Wszystko jest po coś. Oby tylko zmierzało w dobrym kierunku ❤️ dziś jest pełnia, podobno razem z nią zmiany. Wspaniałego nowego tygodnia dla Was dobrzy ludzie!

– napisał.

Polecamy: Nawrócony Chajzer opowiada o duchowej przemianie. "Dostałem namacalny dowód"

Słowa te wywołały falę spekulacji i pytań o powód tak drastycznej zmiany wizerunku. Pod wpisem natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy. Wiele osób wyraziło zaniepokojenie, sugerując, że fryzura może być związana z problemami zdrowotnymi.

"Filip, nie strasz nas"; "Zdrówka życzę"; "Błagam, tylko nie mów, że jesteś chory"

– pisali obserwatorzy.

Chajzer nie rozwiał jednak wątpliwości, pozostawiając swoich fanów w niepewności.

Najgorsze, że to nie decyzja. Inaczej się nie da

- dodał w komentarzu.

Filip Chajzer miał wypadek na motorze! Podziękował i pokazał zdjęcie ze szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.