Filip Chajzer pokazał ogoloną głowę. "Pilnie i bynajmniej nie dla 'fun'"

Filip Chajzer od dawna nie pojawia się już w telewizji, ale wciąż pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. Jego najnowsze zdjęcie opublikowane w sieci sprawiło, że fani zaczęli snuć niepokojące teorie. Prezenter pokazał się bowiem w zupełnie nowej odsłonie – z niemal całkowicie ogoloną głową.

Jeszcze kilka lat temu Filip Chajzer był jednym z najpopularniejszych prezenterów w Polsce. Jego energia i poczucie humoru sprawiały, że widzowie chętnie oglądali go w "Dzień Dobry TVN". Występował także w innych programach stacji, takich jak "Hipnoza", "Mali Giganci" czy "Ameryka Express", gdzie pojawił się w parze ze swoim ojcem Zygmuntem Chajzerem.

W pewnym momencie Filip Chajzer całkowicie zmienił swoje życie. Zniknął z telewizji i skupił się na rozwijaniu własnego biznesu gastronomicznego. Stworzył sieć lokali serwujących kebab, którą sukcesywnie rozbudowuje w kolejnych miastach Polski.

Aktualnie mieszka w Krakowie, gdzie odnalazł spokój.

Kraków jest magiczny. To miasto mnie uratowało

- pisał w swoich mediach społecznościowych.

Fani martwią się o zdrowie Filipa Chajzera

Niedawno były prezenter zaskoczył internautów swoim wpisem na Facebooku. Dołączył do niego zdjęcie, na którym pokazał się z ogoloną na krótko głową. W opisie zdradził, że zmiana nie była jego wyborem:

Życie jest przewrotne. Byłbym lekko zdziwiony gdyby…

👉3 lata temu ktoś powiedział mi, że będę sprzedawać Kebap 😊

👉1 rok temu gdyby ktoś powiedział mi że będę dumnym mieszkańcem Krakowa 😊

👉Pół roku temu gdyby ktoś powiedział, że pilnie i bynajmniej nie dla „fun” będę musiał ogolić głowę na „zapałę”

Wszystko jest po coś. Oby tylko zmierzało w dobrym kierunku ❤️ dziś jest pełnia, podobno razem z nią zmiany. Wspaniałego nowego tygodnia dla Was dobrzy ludzie!

– napisał.

Słowa te wywołały falę spekulacji i pytań o powód tak drastycznej zmiany wizerunku. Pod wpisem natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy. Wiele osób wyraziło zaniepokojenie, sugerując, że fryzura może być związana z problemami zdrowotnymi.

"Filip, nie strasz nas";

"Zdrówka życzę";

"Błagam, tylko nie mów, że jesteś chory"

– pisali obserwatorzy.

Chajzer nie rozwiał jednak wątpliwości, pozostawiając swoich fanów w niepewności.

Najgorsze, że to nie decyzja. Inaczej się nie da

- dodał w komentarzu.

