Łukasz Urbański jest jednym z najbardziej cenionych polskich stylistów fryzur. Od lat współpracuje z największymi nazwiskami show-biznesu. Swoje fryzury w jego ręce oddały m.in. Agnieszka Woźniak‑Starak, Karolina Gilon, Anita Lipnicka, Patrycja Markowska, Maja Ostaszewska, Wiktoria Gąsiewska czy Joanna Krupa. Występował również w programie "Top Model", gdzie odpowiadał za metamorfozy uczestników.

Kilka tygodni temu Łukasz Urbański podzielił się ze swoimi fanami przerażającą diagnozą. Pewien czas temu wykryto u niego guza mózgu. Długo zastanawiał się, czy opowiedzieć o tym publicznie. Bał się reakcji klientów i tego, że część z nich mogłaby zrezygnować ze współpracy. Przyznał też, że zdarzały się momenty, gdy w trudniejszych dniach niektórzy ludzie odwracali się od niego, zamiast wesprzeć, co dodatkowo potęgowało ból.

Diagnozę poznał przez przypadek. Jak wyznał, guz nie dawał żadnych objawów. Na badania poszedł, bo stwierdził, że skoro skończył 42 lata, to czas najwyższy "przeskanować swoje ciało". Seria specjalistycznych badań miała być jego prezentem urodzinowym. Dziś cieszy się, że zdecydował się na ten krok, bo ma szansę na powrót do zdrowia. Apelował również do internautów, by pamiętali o regularnych badaniach.

Łukasz Urbański opowiedział o chorobie. "Pierwsza reakcja, totalny paraliż"

Niedawno Łukasz Urbański gościł w programie "Dzień Dobry TVN". Opowiedział m.in. o początkach swojej kariery oraz o tym, jak zareagował, gdy poznał wyniki badań. Pierwszy lekarz nie dawał mu zbyt wielkich szans. Był załamany.

Pierwsza reakcja, totalny paraliż, nogi z waty. Myślę, że to jest dokładnie tak, jak się czują ludzie, którzy dostają wyrok śmierci. I tu też chciałbym zaapelować do lekarzy, żeby naprawdę nauczyli się rozmawiać z pacjentami, bo ja zrozumiałem po pierwszych konsultacjach, że z tym się nie da nic zrobić. Lekarz powiedział: gdybym zdawał dzisiaj egzamin, to bym zaznaczył, że ma pan glejaka. Bardzo trudne miejsce. I zostawił mnie z tym. Wróciłem do samochodu. Popłakałem się - mówił.

Fryzjer gwiazd w przejmującym wyznaniu zdradził, że po usłyszeniu diagnozy myślał o odebraniu sobie życia. Przez wzgląd na rodzinę i bliskich nie zdecydował się na ostateczny krok.

Nie ukrywam, że miałem po tej sytuacji myśli samobójcze. Z drugiej strony myślałem sobie, nie, nie możesz tego zrobić, musisz walczyć do końca, bo jeśli to zrobisz, to skrzywdzisz ich jeszcze bardziej – dodał.

Wszystko zmieniło się, gdy jedna z klientek poleciła mu sprawdzonego neurochirurga. Po konsultacji okazało się, że guz da się zoperować. Urbański czeka właśnie na operację, która ma szansę uratować mu życie.

Ta rozmowa zmieniła wszystko, zupełnie. Dała mi totalną nadzieję. Moja klientka Agnieszka, była ze mną, pomagała mi w tej rozmowie online, bo wiedziała, w jakiej jestem rozsypce. Lekarz powiedział, że to jest do zoperowania. Za chwilę mam właśnie operację, ale ja się już jej nie boję. Wiem, że to jest tak naprawdę operacja, która uratuje mi życie, dzięki której tak naprawdę narodzę się na nowo - stwierdził Łukasz Urbański.

Wyznał również, dlaczego zdecydował się publicznie opowiedzieć o swojej chorobie. Od wielu swoich klientów słyszał, że jeśli wcześniej wykryje się nawet bardzo złośliwy nowotwór, to jest szansa na ich wyleczenie.

Dlatego też postanowiłem powiedzieć o tym publicznie, bo być może ktoś dzięki temu pójdzie zrobić badanie i jeśli tak będzie, to dla mnie to będzie olbrzymi sukces - podkreślił.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

