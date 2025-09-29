Gorące sceny po "Tańcu z Gwiazdami"! Gwiazdy bawiły się do upadłego

Julita Buczek
2025-09-29 10:37

Jubileuszowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był pełen emocji, wzruszeń i wspomnień. Jednak to, co wydarzyło się po nagraniu, przejdzie do historii programu! Gwiazdy obecnych i dawnych edycji przeniosły zabawę poza parkiet, a atmosfera przypominała najlepsze imprezy branżowe. Było tańczenie… na parkingu, śmiechy, dźwiganie toreb i długie nocne rozmowy.

Program od lat gromadzi wielkie nazwiska i tworzy niepowtarzalne historie. Jubileuszowa odsłona "Tańca z Gwiazdami" miała być ukłonem w stronę widzów i uczestników. Po części oficjalnej emocje nie opadły - przeciwnie, dopiero się rozkręciły. Gwiazdy i tancerze postanowili przedłużyć magiczną atmosferę, spotykając się po nagraniach. A to, co działo się po programie, pokazuje, że show łączy ludzi nie tylko na scenie.

Za kulisami "Tańca z Gwiazdami": śmiechy, tańce i szalone wygłupy gwiazd

Najwięcej emocji wzbudziła Anna Mucha, która na planie pojawiła się jako dawna triumfatorka i ulubienica publiczności. Gwiazda nie rozstawała się z Rafałem Maserakiem - swoim legendarnym partnerem z 10. edycji. Para pokazała, że nadal świetnie się rozumie. Po oficjalnych zdjęciach i gratulacjach Mucha i Maserak przenieśli zabawę… na parking. W blasku latarni zaczęli improwizowany taniec!

Nie mniej uwagi przyciągnął Marcin Rogacewicz. Aktor, który obecnie trenuje w programie z Agnieszką Kaczorowską, okazał się prawdziwym gentlemanem. Po nagraniu można było zobaczyć, jak taszczy kilka ciężkich toreb swojej partnerki.

Temperamentem błyszczała natomiast Magda Narożna. Wokalistka Pięknych i Młodych szybko znalazła wspólny język z Filipem Lato. Oboje tańczyli, żartowali i dokazywali. 

Nie zabrakło też spokojniejszych momentów. Ada Fijał wdała się w długą rozmowę z Maurycym Popielem. Oboje stanęli z boku i prowadzili ożywioną dyskusję.  

