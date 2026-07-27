Gwiazda "Barw szczęścia" pokazała, jak karmi piersią 5-latkę i się zaczęło! Teraz odpowiada na krytykę

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-27 11:07

Na początku maja Kamila Kamińska opisała na Instagramie swoją "mleczną drogę". W obszernym wpisie przyznała, że nadal karmi piersią swoją pięcioletnią córkę. Jej słowa wywołały prawdziwą burzę! "Wiedziałam, że długie karmienie może wywołać kontrowersje i byłam przygotowana na to, że komuś to się może nie spodobać" - mówiła niedawno aktorka.

Kamila Kamińska i Michał Meyer: Miłość na planie serialu

Kamila Kamińska (36 l.) w 2017 roku zadebiutowała na dużym ekranie główną rolą kobiecą w filmie "Najlepszy". Występ w filmie Łukasza Palkowskiego otrzymała nagrodę za profesjonalny debiut aktorski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie telewizyjni doskonale znają ją z wielu popularnych seriali m.in. "M jak miłość", "Barwy szczęścia" czy "Diagnozy".

W latach 2019-2021 grała w seriali "Zakochani po uszy". Na planie poznała Michała Meyera (40 l.). W seriali grali parę, a prywatnie również doskonale się dogadywali. Gdy scenarzyści postanowili rozdzielić ekranowych zakochanych, aktorską parę połączyło uczucie w prawdziwym życiu. Początkowo nie chwalili się swoim związkiem.

Kamila Kamińska i Michał Meyer początkowo nie chwalili się swoim związkiem w sieci. Z czasem przestali się kryć i dziś chętnie dzielą się z internautami swoim szczęściem. 17 maja 2021 r. roku doczekali się dziecka - malutkiej Jaśminy. Po narodzinach córeczki przyszedł czas na kolejny krok - zaręczyny. Chociaż ślub się jeszcze nie odbył, to 22 października ubiegłego roku do ich rodziny dołączył Witold.

Zobacz również: 43-letnia gwiazda Hollywood rozkwita w ciąży! Aż trudno oderwać od niej wzrok!

Kamila Kamińska karmiła piersią 5-letnią córkę. Odpowiada na krytykę

Kamila Kamińska aktywnie działa na Instagramie, gdzie zamieszcza m.in. przemyślenia dotyczące macierzyństwa. W maju pokazała swoja "mleczną drogę". Z pozoru niewinny post wywołał ogromne zamieszanie. Aktorka pokazała bowiem na nim, jak karmi piersią swoją pięcioletnią córkę. Część obserwujących uznała, że dziewczynka jest już zdecydowanie za duża. W sieci rozgorzała gorąca dyskusja, a Kamińska udzieliła w mediach kilku wypowiedzi na ten temat.

W najnowszej rozmowie z portalem HelloZdrowie odniosła się do krytyki, która na nią wtedy spadła.

Wiedziałam, że długie karmienie może wywołać kontrowersje i byłam przygotowana na to, że komuś to się może nie spodobać. [...] To, że się pojawiły jakieś "zarzygane buźki", jakoś mnie mocno nie rusza. Bo to jest taki typowy "trollowy" hejt internetowy - stwierdziła.

Podkreśliła również, że na żywo nigdy nie usłyszała krytyki. Rodzina i znajomi czasami dziwili się, że dalej karmi córkę piersią. Aktorka stwierdziła, że była to troska, a nie krytyka jej podejścia do KP. Za to jej córka spotkała się z "żartobliwym zniechęcaniem".

To było na zasadzie: "Weź, taka duża jesteś i co, cy**a będziesz piła", takie żartobliwe zniechęcenie. A ona wtedy bardzo asertywnie odpowiadała: "No i co? Ja jeszcze chcę, bo ja bardzo lubię, to jest bardzo pyszne". 

W ogóle się tego nie wstydziła. Wchodziła do przedszkola i mówiła: "A wiesz, że ja piję cycusia?". No i dzieci były zdziwione, bo kojarzy im się to z dzidziusiem i one tego nie robią, ale traktują to jako coś normalnego. Widziałam w Jaśminie dumę z tego i to mi dodawało skrzydeł - opowiadała Kamila Kamińska.

Zobacz również: Wersow urodziła! Gwiazda sieci powitała na świecie synka. Pokazała zdjęcie z maluszkiem i Frizem

Aktorka Kamila Kamińska. Na miniaturze obok leży w łóżku z dziećmi. O karmieniu piersią przeczytasz na łamach SE.
Galeria zdjęć 22
Super Express Google News
Sonda
Czy uważasz, że karmienie piersią kilkulatka jest normalne?
Kamila Kamińska o swoim macierzyństwie: Karmienie piersią to dar
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ MEYER
KAMILA KAMIŃSKA