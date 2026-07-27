Gwiazda "Barw szczęścia" pokazała, jak karmi piersią 5-latkę i się zaczęło! Teraz odpowiada na krytykę

Kamila Kamińska i Michał Meyer: Miłość na planie serialu

Kamila Kamińska (36 l.) w 2017 roku zadebiutowała na dużym ekranie główną rolą kobiecą w filmie "Najlepszy". Występ w filmie Łukasza Palkowskiego otrzymała nagrodę za profesjonalny debiut aktorski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie telewizyjni doskonale znają ją z wielu popularnych seriali m.in. "M jak miłość", "Barwy szczęścia" czy "Diagnozy".

W latach 2019-2021 grała w seriali "Zakochani po uszy". Na planie poznała Michała Meyera (40 l.). W seriali grali parę, a prywatnie również doskonale się dogadywali. Gdy scenarzyści postanowili rozdzielić ekranowych zakochanych, aktorską parę połączyło uczucie w prawdziwym życiu. Początkowo nie chwalili się swoim związkiem.

Kamila Kamińska i Michał Meyer początkowo nie chwalili się swoim związkiem w sieci. Z czasem przestali się kryć i dziś chętnie dzielą się z internautami swoim szczęściem. 17 maja 2021 r. roku doczekali się dziecka - malutkiej Jaśminy. Po narodzinach córeczki przyszedł czas na kolejny krok - zaręczyny. Chociaż ślub się jeszcze nie odbył, to 22 października ubiegłego roku do ich rodziny dołączył Witold.

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Kamila Kamińska karmiła piersią 5-letnią córkę. Odpowiada na krytykę

Kamila Kamińska aktywnie działa na Instagramie, gdzie zamieszcza m.in. przemyślenia dotyczące macierzyństwa. W maju pokazała swoja "mleczną drogę". Z pozoru niewinny post wywołał ogromne zamieszanie. Aktorka pokazała bowiem na nim, jak karmi piersią swoją pięcioletnią córkę. Część obserwujących uznała, że dziewczynka jest już zdecydowanie za duża. W sieci rozgorzała gorąca dyskusja, a Kamińska udzieliła w mediach kilku wypowiedzi na ten temat.

W najnowszej rozmowie z portalem HelloZdrowie odniosła się do krytyki, która na nią wtedy spadła.

Wiedziałam, że długie karmienie może wywołać kontrowersje i byłam przygotowana na to, że komuś to się może nie spodobać. [...] To, że się pojawiły jakieś "zarzygane buźki", jakoś mnie mocno nie rusza. Bo to jest taki typowy "trollowy" hejt internetowy - stwierdziła.

Podkreśliła również, że na żywo nigdy nie usłyszała krytyki. Rodzina i znajomi czasami dziwili się, że dalej karmi córkę piersią. Aktorka stwierdziła, że była to troska, a nie krytyka jej podejścia do KP. Za to jej córka spotkała się z "żartobliwym zniechęcaniem".

To było na zasadzie: "Weź, taka duża jesteś i co, cy**a będziesz piła", takie żartobliwe zniechęcenie. A ona wtedy bardzo asertywnie odpowiadała: "No i co? Ja jeszcze chcę, bo ja bardzo lubię, to jest bardzo pyszne".

W ogóle się tego nie wstydziła. Wchodziła do przedszkola i mówiła: "A wiesz, że ja piję cycusia?". No i dzieci były zdziwione, bo kojarzy im się to z dzidziusiem i one tego nie robią, ale traktują to jako coś normalnego. Widziałam w Jaśminie dumę z tego i to mi dodawało skrzydeł - opowiadała Kamila Kamińska.

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