Gwiazdy sprawdziły się na teście TVP z "Poradnika bezpieczeństwa". Jak wy byście sobie poradzili? Takie pytania padły!

Gwiazdy stanęły do testu z bezpieczeństwa! Kto ma przygotowany plecak ewakuacyjny, a kto tylko o nim słyszał?

Gospodarzami programu "Wielki Test" o "Poradniku bezpieczeństwa" byli Paulina Chylewska i Piotr Jędrzejak. Na liście uczestników nie zabrakło znanych nazwisk. Do rywalizacji stanęli m.in. Stanisław Banasiuk, Monika Mazur, Marco Bocchino, Emilia Dankwa, Eleni, Mateusz Jarecki, Mateusz Pawłowski, Marek Konkolewski, Piotr Królik, Qczaj, któremu towarzyszyła mama Bernadetta Kuczaj, a także Magda Steczkowska, Marta Surnik, Anna Wendzikowska, Paweł Pochwała i Aleksandra Radwan.

Zobacz także: Ma zapasy, drewno i gotówkę! Tak na wojnę przygotowała się Dorota Zawadzka

QUIZ z "Wielkiego Testu" TVP z "Poradnika bezpieczeństwa". Sprawdź, czy wiesz, co zrobić w sytuacji kryzysowej! Pytanie 1 z 37 Co należy zrobić, gdy usłyszysz syrenę alarmową? włączyć radio lub telewizor i słuchać komunikatów natychmiast wyjść z domu, nie czekając na informacje Następne pytanie

Przestudiowaliśmy cały "Poradnik bezpieczeństwa". Kupiłam plecak ewakuacyjny, ale niestety nie spakowałam go - wyznała Steczkowska

Mateusz Jarecki poszedł krok, a nawet dwa dalej, bo nie tylko przygotował plecak, ale i dba, by był porządnie zaopatrzony:

Plecak ewakuacyjny mam. Często podróżuję i mam go spakowanego na wszystkie okazje.

20

Gwiazdy są przygotowane na kryzys?

W programie nie zabrakło podchwytliwych pytań, które miały pokazać, czy znani i lubiani są przygotowani na ewentualną sytuację kryzysową. Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę zarówno z podstawowych zasad bezpieczeństwa, jak i z bardziej wymagających procedur. Musieli między innymi rozpoznać, czym jest aplikacja RSO, wskazać, czego absolutnie nie należy używać do gaszenia płonącego oleju na patelni, a także przypomnieć sobie oznaczenia dróg ewakuacyjnych i znaczenie alarmowych sygnałów syren.

Zobacz także: Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej za 299 zł. Zajrzeliśmy do środka

Organizatorzy zadbali również o materiały instruktażowe i praktyczne wskazówki, które mogą przydać się w codziennym życiu. Nie chodziło bowiem wyłącznie o telewizyjną rywalizację. Głównym celem "Wielkiego Testu" było zwiększenie świadomości Polaków i przypomnienie, jak zachować się w obliczu zagrożenia.

Najlepiej poradzili sobie Marta Surnik i Mateusz Jarecki, którzy wygrali "Wielki Test" z Poradnika Bezpieczeństwa.

Muzyczna niespodzianka

Emocje związane z testem urozmaicił występ Bovskiej, która pojawiła się na scenie przed uczestnikami i widzami TVP1. Oglądaliście? Znaliście odpowiedzi na pytania? Możecie sprawdzić się w quizie, który przygotowaliśmy na podstawie programu!

Zobacz także: Zrób własny plecak ewakuacyjny. Podpowiadamy, co powinno się w nim znaleźć

10