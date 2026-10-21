Patricia Kazadi wskoczyła w bikini i prężyła się na schodach. Co za widoki!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-21 13:47

Patricia Kazadi ostatnio coraz chętniej chwali się zgrabną sylwetką. Ostatnio na jej profilu na Instagramie pojawiły się zdjęcia, wobec których nie dało się przejść obojętnie. 38-latka kusiła skąpym wdziankiem, wyginając się na schodach gdzieś pod palmami. Widać, że pogoda dopisała! Tej to dobrze?

Patricia Kazadi ani myśli jesienią marznąć w Polsce. Zamieniła kurtkę na bikini

Patricia Kazadi miesiąc temu, we wrześniu 2026 r., "pozdrawiała z ciepełka", a już znów pochwaliła się ujęciami wykonanymi pod palmami. 38-letnia gwiazda najwyraźniej uciekła od jesiennego chłodu, który w Polsce czuć coraz mocniej, i praży się w gorącym słońcu, podziwiając przepiękne widoki.

Sama też wygląda niczego sobie! Pokazała fotki, do których pozowała w skąpym bikini. Nie zdradziła jednak, gdzie wybrała się na jesienną eskapadę.

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Cały feed w stanikach dzisiaj, to uznałam, że się wpasuję akurat - napisała

Patricia Kazadi
Galeria zdjęć 38

Kazadi w bikini, a w komentarzach? Sama komplementy

Patricia zaprezentowała się swoim fanom w pełnej krasie. Stanęła na schodach na tle błękitnego nieba i turkusowej wody, i zaczęła łapać pozy. Brązowa góra od bikini świetnie na niej leżała, odsłaniając zgrabną, smukłą, ale jednocześnie szalenie kobiecą figurę.

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Gwiazda swój urlopowy strój uzupełniła chustą zawiązaną w pasie, która miękko układała jej się na biodrach. Wzór i kolory nie mogły być lepiej dobrane. Kazadi całość uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi i... niczym więcej, bo też nie potrzebowała dodatków, aby robić wrażenie.

"Lasencja", "Najpiękniejsza" ,"Piękna jesteś kobieto", "Patrycja wyglądasz fantastycznie, super figura", "Odpoczywaj w słońcu" - komentowali internauci.

Kazdi pokazała i swoją sylwetkę, i krajobraz pełen zieleni, i miejsce, w którym się zatrzymała. Okolica oraz beżowe, jasne wnętrza wydają się wyjątkowo kojące, prawda? TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

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Patricia Kazadi
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Patricia Kazadi
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