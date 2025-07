Jaką emeryturę ma Elżbieta Dmoch? Jej wysokość jest zaskakująca. To nie są grosze!

Elzbieta Dmoch od lat, z małymi wyjątkami, nie pokazuje się publicznie, nie występuje, nie śpiewa. Żyje samotnie we własnym mieszkaniu na Saskiej Kępie w Warszawie, jest niestety dość schorowana i wymaga opieki.

Ma to ogromne szczęście, że może liczyć na wsparcie fanów, a wszelkie akcje na rzecz Dmoch koordynuje Polska Fundacja Muzyczna.

Ela jest osobą samotną. Fundacja i nasza grupa przyjaciół jest właściwie dla niej jedynym środowiskiem. Jesienią i zimą praktycznie nie wychodzi z domu. Od kilkudziesięciu lat przyjaciel fundacji co tydzień pomaga jej z zakupami. Spółdzielnia mieszkaniowa też jest przyjazna i stara się trzymać rękę na pulsie. Teraz wiosną i latem Ela już wychodzi, spaceruje, robi drobne zakupy. Natomiast w związku z jej różnymi schorzeniami samodzielne funkcjonowanie jest dla niej bardzo trudne - przyznał Tomasz Kopeć, prezes fundacji, w rozmowie z Onetem.

Zobacz także: Dramatyczna sytuacja. Elżbieta Dmoch już nie wyjedzie na wakacje. Odrzuciła nawet morze

Elżbieta Dmoch jest schorowana, potrzebne są pieniądze

Schorowana 73-letnia gwiazda żyje we własnym świecie. Nie korzysta z internetu, nie ogląda telewizji, czasem posłucha radia. Możliwe, że za jakiś czas będzie wymagała stałej, codziennej, 24-godzinnej opieki.

Ela jest dość schorowana i nigdy nie wiadomo, kiedy środki na ten cel będą potrzebne - twierdzi Kopeć.

Fundusze idą też m.in. na remont mieszkania piosenkarki. To dlatego prowadzone są akcje zbierania pieniędzy dla Dmoch. Ostatnio odbył się wyjątkowy koncert, podczas którego uzyskano pomoc w wysokości 16 tys. zł. To dużo, biorąc pod uwagę wysokość emerytury gwiazdy.

Zobacz także: Elżbieta Dmoch żyje we własnym świecie. Gwiazda "jest wolna od problemów". Inni dbają o to, by zostały rozwiązane

Podczas transmisji, dzięki współpracy z Fundacją TVP, widzowie mogli wysyłać SMS-y, dzięki czemu Polska Fundacja Muzyczna zebrała dla niej aż 16 tys. złotych. Wszystkim wokalistom i muzykom serdecznie dziękujemy, również twórcom koncertu i fanom. Dziękujemy Fundacji TVP za możliwość przeprowadzenia akcji SMS-owej, mamy nadzieję na kolejne wspólne przedsięwzięcia - czytamy w sieci.

Zobacz także: Elżbieta Dmoch nie porusza się samodzielnie. Wielka gwiazda potrzebuje pomocy! Zebrano sporą kwotę

Jaką emeryturę ma Elżbieta Dmoch?

Tomasz Kopeć mówił niedawno:

Ela ma bardzo skromną emeryturę, nie była autorką utworów, więc nie ma przychodów z tytułu praw autorskich. Ma natomiast niewielkie tantiemy z tytułu praw wykonawczych, jeżeli repertuar 2 plus 1 jest eksploatowany. Ela wiedzie więc bardzo skromne życie, a my jako fundacja jesteśmy blisko po to, żeby reagowa.

Teraz Fakt przekazał, że wysokość emerytury byłej wokalistki 2 plus 1 to nieco ponad 2 tys. zł. Nie są to grosze, ale nie jest to też świadczenie, za które da się godnie żyć, szczególnie gdy nie jest się w pełni zdrową osobą, porusza się przecież przy pomocy chodzika.

Niestety, Elżbieta Dmoch nie zawsze współpracuje z osobami, które chcą jej pomóc.

Coraz trudniej ogarnia sprawy, natomiast nie jesteśmy w stanie wydobyć od niej zgody na stałą pomoc osoby trzeciej w żadnym zakresie, a możemy w każdym dostarczyć jakąś usługę, opieką pomocową, również ośrodek pomocy społecznej. Elżbieta cały czas na razie odmawia - mówi Faktowi Tomasz Kopeć.

Zobacz także: Elżbieta Dmoch w fatalnym stanie. "Ela jest dość schorowana"

Zobacz więcej zdjęć. Elżbieta Dmoch - tak się zmieniała przez lata

Zardzewiała wanna straszy w domu Elżbiety Dmoch! Potrzebne są też wersalka i krzesła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.