Joanna Brodzik 24 lata temu wyglądała jak Klaudia El Dursi i Izabella Scorupco. A teraz? Sami zobaczcie!

Joanna Brodzik jest jedną z piękniejszych polskich aktorek, co do tego nie ma wątpliwości. Kiedy 25 lat temu zyskała na popularności jako gwiazda serialu "Graczykowie", była drobną, czarnowłosą dziewczyną. Szczuplutka aktorka wyróżniała się urodą. Przyciągała wzrok złotą karnacją i czarnymi włosami. Krótka fryzurka dodawała jej uroku.

Później Brodzik stała się słynną Kasią z "Kasi i Tomka" oraz Magdą M. z hitu o takim tytule, a jej ciemne włosy zniknęły. Zastąpił je dość jasny blond. Od tamtej pory Brodzik niemal zawsze była widywana w jasnych włosach, choć zdarzały jej się powroty do brązu. A teraz?

Joanna Brodzik 24 lata temu i teraz. Ale zmiana!

Obecnie aktorka już dawno nie jest ani Kasią, ani Magdą. Ma 52 lata (w styczniu skończy 53) i wciąż zachwyca urodą. Przez ostatnie 24 lata bardzo się zmieniła, jednak nadal wyróżnia ją promienny uśmiech.

Brodzik zmieniła styl i ubiera się inaczej niż gdy była 20- albo 30-latką. Wybiera poważniejsze stylizacje, choć nie zawsze. Czasem łączy marynarkę z butami sportowymi, kiedy indziej zaszaleje z kolorem albo postawi na beret.

Ostatnio Joanna pokazała się na Gali Charytatywnej "Cała Polska czyta dzieciom". Na czerwonym dywanie stawiła się ubrana w ciemną sukienkę z błyszczącej tkaniny, a ramiona osłoniła koronkowym wdziankiem. Uwagę przyciągała jej fryzura. Aktorka związała włosy i przyczesała je na gładko z przedziałkiem na środku. Po blondzie już od jakiegoś czasu nie ma śladu!

Pojawił się za to element, którego lata temu u Brodzik nie było - okulary. Gwiazda postawiła na oryginalne, okrągłe oprawki. Jak wam się podoba w takim wydaniu?

Wolicie Brodzik sprzed lat w czerni na głowie czy jej późniejszą wersję z jasną czupryną? A może teraz gwiazda wygląda najlepiej? Zobaczcie zdjęcia i oceńcie!

Joanna Brodzik nie chce powrotu "Magdy M." czy "Kasi i Tomka"? "Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki"