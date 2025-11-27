Joanna Brodzik wystąpiła w klipie hip-hopowym! Zaskoczeni? Zobaczcie zdjęcia

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
materiały prasowe
2025-11-27 13:01

Joanna Brodzik od lat działa w show-biznesie i branży filmowej, ale wciąż potrafi zaskoczyć. Niedawno wydała książkę, a teraz pokazała się w teledysku hip-hopowym. To prawdziwa niespodzianka. Zobaczcie zdjęcia i klip.

Takiej Joanny Brodzik jeszcze nie widzieliście! Aktorka w hip-hopowym teledysku

Tego nikt się nie spodziewał! Joanna Brodzik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, pojawia się w… hip-hopowym teledysku Postęp Grupy. Czarno-białe kadry, mroczny las i Brodzik w zupełnie nowej, zaskakującej roli. Internet już huczy: "To naprawdę ona?!".

Spotkanie dwóch światów 

Wszystko zaczęło się podczas nagrań audiobooka pierwszego tomu powieści "Kalejdoskopy. Ból" autorstwa Joanny Brodzik i Mariki Krajniewskiej. W studiu okazało się, że raperzy z Postęp Grupa pracują nad numerem o identycznym tytule jak jeden z rozdziałów: "Bagno". Brzmiało to jak znak i szybko przerodziło się we wspólny projekt.

Utwór "Bagno" znalazł się w audiobooku, a scenariusz teledysku powstał z inspiracji tekstem Kalejdoskopów. Po raz pierwszy świat literatury pięknej zaplótł się z rapem! Teraz razem z premierą teledysku startuje także sprzedaż audiobooka "Kalejdoskopy. Ból".

Brodzik w roli, jakiej nikt nie przewidział

W klipie aktorka pojawia się jako jedna z tajemniczych Przewodniczek, w klimacie bliższym mrocznemu, surowemu noir niż wizerunkowi, z jakim zwykle była kojarzona. U jej boku widzimy Marikę Krajniewską, a także Jacka Bończyka i Kubę Dyniewicza – udzielających swoich głosów w audiobooku, a w teledysku wcielających się we wbijające w fotel role Bestii i Wilka.

"Bagno" to surowy, bezkompromisowy numer o pułapkach miasta i cienkiej granicy między zabawą a autodestrukcją. Postęp Grupa serwuje mocne wersy, a wizualna oprawa przejmująco podkręca klimat. A jednak Joanna Brodzik, znana z roli w "Magdzie M." czy serialu "Kasia i Tomek" odnalazła się w świecie rapu.

Joanna Brodzik nie chce powrotu "Magdy M." czy "Kasi i Tomka"? "Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki"
