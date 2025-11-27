Joanna Brodzik wystąpiła w klipie hip-hopowym! Zaskoczeni? Zobaczcie zdjęcia

Takiej Joanny Brodzik jeszcze nie widzieliście! Aktorka w hip-hopowym teledysku

Tego nikt się nie spodziewał! Joanna Brodzik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, pojawia się w… hip-hopowym teledysku Postęp Grupy. Czarno-białe kadry, mroczny las i Brodzik w zupełnie nowej, zaskakującej roli. Internet już huczy: "To naprawdę ona?!".

Zobacz także: Joanna Brodzik od 30 lat nie je cukru ani słodyczy! Widać? Wszystko wyjaśniła

Spotkanie dwóch światów

Wszystko zaczęło się podczas nagrań audiobooka pierwszego tomu powieści "Kalejdoskopy. Ból" autorstwa Joanny Brodzik i Mariki Krajniewskiej. W studiu okazało się, że raperzy z Postęp Grupa pracują nad numerem o identycznym tytule jak jeden z rozdziałów: "Bagno". Brzmiało to jak znak i szybko przerodziło się we wspólny projekt.

Utwór "Bagno" znalazł się w audiobooku, a scenariusz teledysku powstał z inspiracji tekstem Kalejdoskopów. Po raz pierwszy świat literatury pięknej zaplótł się z rapem! Teraz razem z premierą teledysku startuje także sprzedaż audiobooka "Kalejdoskopy. Ból".

Zobacz także: Joanna Brodzik ujawnia o Małgorzacie Braunek. 11 lat po śmierci aktorki

Brodzik w roli, jakiej nikt nie przewidział

W klipie aktorka pojawia się jako jedna z tajemniczych Przewodniczek, w klimacie bliższym mrocznemu, surowemu noir niż wizerunkowi, z jakim zwykle była kojarzona. U jej boku widzimy Marikę Krajniewską, a także Jacka Bończyka i Kubę Dyniewicza – udzielających swoich głosów w audiobooku, a w teledysku wcielających się we wbijające w fotel role Bestii i Wilka.

"Bagno" to surowy, bezkompromisowy numer o pułapkach miasta i cienkiej granicy między zabawą a autodestrukcją. Postęp Grupa serwuje mocne wersy, a wizualna oprawa przejmująco podkręca klimat. A jednak Joanna Brodzik, znana z roli w "Magdzie M." czy serialu "Kasia i Tomek" odnalazła się w świecie rapu.

Zobacz także: Młodzieńcza Joanna Brodzik na spotkaniu z fanami. Nie zgadniecie, co właśnie zrobiła!

Zobacz więcej zdjęć. Nie tylko Justyna Steczkowska. Te polskie gwiazdy są po pięćdziesiątce, ale się nie starzeją!

Joanna Brodzik nie chce powrotu "Magdy M." czy "Kasi i Tomka"? "Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.