Joanna Brodzik wystąpiła w klipie hip-hopowym! Zaskoczeni? Zobaczcie zdjęcia

Takiej Joanny Brodzik jeszcze nie widzieliście! Aktorka w hip-hopowym teledysku
Tego nikt się nie spodziewał! Joanna Brodzik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, pojawia się w… hip-hopowym teledysku Postęp Grupy. Czarno-białe kadry, mroczny las i Brodzik w zupełnie nowej, zaskakującej roli. Internet już huczy: "To naprawdę ona?!".
Spotkanie dwóch światów
Wszystko zaczęło się podczas nagrań audiobooka pierwszego tomu powieści "Kalejdoskopy. Ból" autorstwa Joanny Brodzik i Mariki Krajniewskiej. W studiu okazało się, że raperzy z Postęp Grupa pracują nad numerem o identycznym tytule jak jeden z rozdziałów: "Bagno". Brzmiało to jak znak i szybko przerodziło się we wspólny projekt.
Utwór "Bagno" znalazł się w audiobooku, a scenariusz teledysku powstał z inspiracji tekstem Kalejdoskopów. Po raz pierwszy świat literatury pięknej zaplótł się z rapem! Teraz razem z premierą teledysku startuje także sprzedaż audiobooka "Kalejdoskopy. Ból".
Brodzik w roli, jakiej nikt nie przewidział
W klipie aktorka pojawia się jako jedna z tajemniczych Przewodniczek, w klimacie bliższym mrocznemu, surowemu noir niż wizerunkowi, z jakim zwykle była kojarzona. U jej boku widzimy Marikę Krajniewską, a także Jacka Bończyka i Kubę Dyniewicza – udzielających swoich głosów w audiobooku, a w teledysku wcielających się we wbijające w fotel role Bestii i Wilka.
"Bagno" to surowy, bezkompromisowy numer o pułapkach miasta i cienkiej granicy między zabawą a autodestrukcją. Postęp Grupa serwuje mocne wersy, a wizualna oprawa przejmująco podkręca klimat. A jednak Joanna Brodzik, znana z roli w "Magdzie M." czy serialu "Kasia i Tomek" odnalazła się w świecie rapu.
