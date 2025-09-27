Joanna Krupa już tego nie ukrywa. Wyznała co czuje, gdy widuje się z byłym mężem. Tego nikt się nie spodziewał

Joanna Krupa, znana modelka, zaskoczyła wyznaniem na temat relacji z byłym mężem, Douglasem Nunesem.

Mimo rozwodu, Krupa i Nunes wciąż spędzają razem czas, a Douglas ma nawet klucze do jej domu.

Modelka szczerze opowiedziała o kulisach tej niecodziennej relacji i wyzwaniach, z jakimi się mierzy.

Dowiedz się, dlaczego Joanna Krupa utrzymuje tak bliski kontakt z byłym partnerem i co czuje z tego powodu.

Joanna Krupa wyznała, że wciąż spędza czas z byłym mężem

Joanna Krupa ma na koncie dwa nieudane małżeństwa. Pierwsze zawarła w 2013 roku po wieloletnim związku z Romainem Zagowem i niestety już 2 lata później para ogłosiła rozstanie. W 2018 roku Joanna ponownie wyszła za mąż. Wybrankiem jej serca był wówczas Douglas Nunes, z którym doczekała się córki - Ashy-Leigh. Niestety i ta relacja nie przetrwała i para sfinalizowała swój rozwód w 2023 roku. Jak wielokrotnie podkreślała, dla dobra córki często spędza czas wspólnie ze swoim byłym mężem. Tym wyznaniem zdziwiła swoich fanów. Teraz jurorka "Top Model" postanowiła zdradzić nieco więcej na temat relacji łączącej jej z byłym mężem. W wywiadzie, którego udzieliła dla serwisu kozaczek.pl opowiedziała, jak wygląda jej kontakt z eks. Okazuje się, że Douglas przychodzi do jej domu kiedy chce - ma do niego nawet klucze.

Modelka zdradziła, co czuje, gdy widuje się z byłym mężem

Z wypowiedzi Joanny Krupy wynika, że Douglas Nunes jest nadal mocno obecny w jej życiu - przychodzi do jej domu, kiedy tylko ma na to ochotę, a ich córka nie do końca rozumie, że rodzice się rozstali.

Ja myślę, że ona jeszcze do końca tego nie rozumie. Bo wiesz, on tak naprawdę do mnie ma klucze, do alarmu ma mój kod, przychodzi kiedy chce, do niej. I tak naprawdę nie wiem, czy ona do końca to rozumie. Są momenty, gdzie musimy jej tłumaczyć, dlaczego jak wyjeżdżamy np. na wakacje, nie mieszkamy w tym samym miejscu czy w tym samym pokoju. Wiem, że jako dziecko ona się cieszy, jak jesteśmy razem, robimy to dla niej. Ale czy ona to rozumie? Nie wiem. Dla niej bym zrobiła wszystko

- powiedziała w rozmowie z kozaczek.pl Joanna. Jednak jak sama przyznała, kontakt z byłym mężem jest dla niej sporym poświęceniem.

Pozwalam na to, że były mąż ciągle jest, żeby dziecko nie poczuło, że to rozstanie. Na pewno dla mojego zdrowia to nie jest dobre, nie jest łatwo, ale robię to dla niej

- wyznała modelka i dodała, że w trakcie tych spotkań owszem rozmawia z eks, jednak stara się prowadzić rozmowę tak, aby dotyczyła ona wyłącznie córki.

Mamy rozmowy, jak chodzi tylko o dziecko, często próbujemy nie wchodzić w inne rozmowy, bo tak naprawdę mamy różne wizje na różne tematy i po co o tym rozmawiać, jak nie jesteśmy już razem. Ja przynajmniej próbuję trzymać się tylko tematów związanych z Asią

- tłumaczy gwiazda.