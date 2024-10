Joanna Opozda pokazała łazienkę. Tylko spójrzcie na te marmury! Poprzednie mieszkanie źle jej się kojarzyło

Joanna Opozda od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje swoim fanom, jak mieszka. A to zrobi sobie fotkę na kanapie w salonie, a to pokaże sypialnię. Ostatnio spytała internautów o to, czy ich dzieci też nie chcą wychodzić z wanny. Wygląda na to, że syn aktorki i Antka Królikowskiego uwielbia kąpiele. Przy okazji gwiazda zaprezentowała swoją łazienkę. Podoba wam się?