Julia Wieniawa nie szczędziła ostrych słów. Mówiła o odklejeńcach i hienach

Julia Wieniawa zna świat polskiego show-biznesu jak mało kto. Od dziecka jest jego częścią - dorastała na planach, otoczona przez artystów i celebrytów. Jej kariera rozwijała się w błyskawicznym tempie, a media śledzą jej każdy krok. Takie życie na pełnych obrotach może zauroczyć, ale i zniechęcić do obserwacji tego, co wokół. Tymczasem okazuje się, że młoda gwiazda z krytycyzmem przygląda się swojemu otoczeniu. Docenia kunszt i profesjonalizm, ale zauważa też zepsucie i nierealistyczne podejście do życia.

Nie milkną echa wywiadu Wieniawy. Czy nie przysporzą jej wrogów?

Opowiedziała o tym bardzo szczerze i odważnie. Padły słowa, które mogą u niektórych wywołać prawdziwa niechęć do aktorki. Czyżby nie przejmowała się opinia kolegów z branży. – Nie przyjaźnię się za bardzo z ludźmi z show-biznesu, bo jest zepsuty i odklejony… Po czym dodała, że życzy celebrytom ze ścianek, żeby zeszli na ziemię. Podkreśliła, że zdają się oni nie zauważać tego, co zwyczajni ludzie - normalsi, dokładnie widzą.

Wieniawa skrytykowała nie tylko brak realności w podejściu do życia jej kolegów po fachu, ale także zakłamanie i butę. Aktorka i piosenkarka zdaje się odczuła to mocno na własnej skórze, bo wspomniała, że wiele osób próbowało wykorzystać jej powodzenie i sławę dla własnych celów. Tu również Wieniawa nie bała się mocnych słów, nazywając nielojalnych znajomych po prostu hienami. Podkreśliła też, że miała wiele szczęścia, bo w każdej sytuacji maiła obok siebie mamę, która broniła jej jak lwica.

Julia Wieniawa chwali sobie swoje dotychczasowe życie. "Nic bym nie zmieniła i niczego nie żałuję"

Wygląda na to, że relacje Wieniawy z jej otoczeniem naprawdę nie wyglądają dobrze. Zapytana jednak, czy sposób w jaki żyła jej odpowiadał odpowiedziała, że niczego nie żałuje i niczego by nie zmieniła. Zauważyła też, że to dzięki temu jest teraz w odpowiednim miejscu: - Jestem teraz w miejscu, w którym jestem i złapałam ten luz, którego kiedyś mi brakowało. Trzeba przyznać, że to dojrzałe podejście, a na docenienie luzu w życiu często nie mogą zdobyć się znacznie starsze osoby.

