Julia Wieniawa wyjaśnia kontrowersje wokół "nocowanki". Aukcja bije rekordy, ale budzi pytania

25 stycznia odbędzie się finał 34. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Jak co roku, do akcji włączyły się znane twarze. Wśród nich nie zabrakło Julii Wieniawy.

Julia Wieniawa zaprasza na "nocowankę"

Aktorka i piosenkarka postawiła na nietypową formę wsparcia i wystawiła na aukcję wspólną "nocowankę". Zwycięzca licytacji będzie mógł zabrać ze sobą grupę znajomych i spędzić wieczór z Julią w jednym z klimatycznych miejsc na Mazowszu.

Zabiorę ciebie i grupę twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza. W planie m.in. kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby.

- napisała w opisie aukcji. Julia Wieniawa dodatkowo podkręciła zainteresowanie, publikując na TikToku nagranie, w którym z przymrużeniem oka opowiedziała, co czeka zwycięzców. Wymieniła tam m.in. rosół bez glutenu i laktozy, a także wspólne oglądanie filmu z Julią w roli głównej i słuchanie jej muzyki. Efekt był natychmiastowy - w ciągu kilkudziesięciu godzin kwota licytacji przekroczyła 82 tysiące złotych, a do jej zakończenia zostały 24 dni.

Julia Wieniawa zabrała głos

W sieci zaczęto zastanawiać się, czy taka forma spotkania jest bezpieczna.

Trochę ryzykowne zapraszać do siebie do domu zupełnie obcą osobę na nocowanie

– napisała w serwisie "X" Anna Maria Żukowska.

W rozmowie z Pudelkiem Wieniawa postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Podkreśliła, że opis aukcji od początku jasno określał jej charakter i nie ma w nim miejsca na sensacyjne interpretacje.

Taka kwota w 48 godzin od ogłoszenia aukcji to naprawdę duże, zadeklarowane wsparcie w szczytnym celu, co bardzo mnie cieszy! Czy się boję? Wystarczy przeczytać dobrze opis aukcji - to kolacja, maraton filmowy, karaoke, aeroby, wszystko w towarzystwie również mojej grupy znajomych oraz osób, które będą dbały o bezpieczeństwo uczestników. Sama "nocowanka" nie będzie miała miejsca w moim domu, jak pomyśleli niektórzy.

Artystka dodała w rozmowie z portalem, że część reakcji wynika z nadinterpretacji i dopisywania historii, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Zdaję sobie sprawę, że część osób dopisuje do tej aukcji własne scenariusze i podteksty, które nie mają nic wspólnego z jej rzeczywistym przebiegiem. Wystarczy jednak sięgnąć do opisu aukcji, by zobaczyć, że jej charakter od początku był jasno określony, transparentny i oparty na wspólnym spędzeniu czasu w bezpiecznej formule. Sensacyjne interpretacje mówią więc więcej o wyobraźni komentujących niż o samej inicjatywie. To ma być pozytywne spotkanie i realne wsparcie dla WOŚP.

Skusicie się?

