Karolina Gilon nie da sobie w kaszę dmuchać. Dosadnie odpowiedziała na wredny komentarz dotyczący swojej wagi

Karolina Gilon, 8 miesięcy po porodzie, zaprezentowała swoją nową, szczupłą sylwetkę.

Gwiazda ujawniła, że jej przemiana to wynik ciężkiej pracy, regularnych treningów i zbilansowanej diety.

Zobacz, jak celebrytka z humorem zareagowała na uszczypliwe komentarze internautów!

Karolina Gilon pochwaliła się zgrabną sylwetką 8 miesięcy po porodzie

Ten rok obfitował w wiele zmian w życiu Karoliny Gilon. Celebrytka na początku 2025 roku powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, synka Franciszka. To wydarzenie dosłownie wywróciło jej życie do góry nogami, a prezenterka w pełni poświeciła się macierzyństwu. Niestety te radosne chwile przerwały zawirowania w życiu zawodowym - wówczas celebrytka poinformowała, że Polsat nie przedłużył z nią umowy. Karolina mimo tych doświadczeń wciąż aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze obserwatorami urywkami ze swojego życia. Kilka dni temu Karolina Gilon opublikowała nagranie, którym zszokowała wielu swoich obserwatorów. Celebrytka pochwaliła się swoją figurą zaledwie 8 miesięcy po porodzie.

8 miesięcy zajęła mi praca nad moim brzuchem! Trochę to trwa, więc jeśli myślicie o przyszłym lecie, to ja bym już teraz się za to zabierała. Zresztą, formę najlepiej robi się jesienią i zimą

– napisała.

Gilon podkreśliła, że jej obecna sylwetka to efekt dyscypliny - ćwiczy regularnie trzy razy w tygodniu, stawia na trening siłowy i zbilansowaną, bogatą w białko dietę.

Wyglądam najlepiej w moim życiu

– przyznała z dumą.

Gilon odpowiedziała na uszczypliwy komentarz internautki

Pod postem Karoliny Gilon pojawiły się dziesiątki komentarzy od zachwyconych jej przemianą obserwatorów. Oczywiście nie zabrakło także kąśliwych uwag pod adresem celebrytki. Ta jednak nie straciła pogody ducha i z przekąsem odpowiadała na uszczypliwe uwagi internautów. Jeden z nich nawet rozbawił fanów prezenterki.

Ale się wychudziłaś, aż nieładnie wyglądasz

- napisała pod postem jedna z internautek.

Karolina zamiast wdawać się w kłótnie dosadnie, lecz nieco z humorem odpowiedziała na tę uwagę.

Pani Krystyno... to weźmie mi pani pierogów z twarogiem nagotuje, bo czasu ni ma

- napisała, czym zachwyciła swoim obserwatorów.

Karolina, jesteś mistrzynią riposty

- pisali rozentuzjazmowani fani.