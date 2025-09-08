Katarzyna Stoparczyk zginęła w starszym wypadku. Prokuratura wkracza do akcji! Wiadomo, co z sekcją zwłok

Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowa, zginęła 5 września w wypadku samochodowym w Jeżowem na trasie S19; w wyniku zderzenia dwóch samochodów śmierć poniosły dwie osoby, a trzy zostały ranne.

Sekcja zwłok dziennikarki zaplanowana jest na 9 września.

Śmierć Katarzyny Stoparczyk wywołała liczne reakcje w mediach społecznościowych, gdzie wspominano jej wrażliwość, profesjonalizm i oddanie w pracy z dziećmi.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje - taką tragiczną wiadomość przekazaliśmy w piątek. Popularna dziennikarka znana przede wszystkim z Programu Trzeciego Polskiego Radia zginęła w wypadku samochodowym. Do tragedii doszło na trasie S19 pod Jeżowem. Zderzyły się dwa samochody marki Skoda. Poza dziennikarką śmierć poniósł 57-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Trzech innych mężczyzn trafiło do szpitala. Jeden z nich odniósł bardzo poważne obrażenia.

W zderzeniu dwóch pojazdów zginęły dwie osoby, trzy kolejne zostały ranne i trafiły do szpitala

- poinformował Radio Eska prokurator Piotr Walkowicz z Prokuratury Rejonowej w Nisku. Z informacji rozgłośni wynika, że sekcja zwłok Katarzyna Stoparczyk przeprowadzona zostanie we wtorek, 9 września.

Dziennikarka, która zginęła w wypadku na S19, w zeszłą sobotę miała brać udział w Kongresie Kobiet w Katowicach. O tym, że Katarzyna Stoparczyk nie żyje, pierwsza informowała telewizja TVN24. Dziennikarkę w mediach społecznościowych pożegnało wiele słynnych postaci mediów.

Wojciech Mann w przejmujących słowach wspomina Kasię Stoparczyk. "Miała przed sobą mnóstwo planów"

Nam się dzisiaj trudno uśmiechać, ale Jej uśmiech pozostanie z nami na zawsze. Żegnaj, sąsiadko z radiowego korytarza

- napisał Artur Andrus. Z kolei Dorota Zawadzka, znana jako "Supeniania", zwróciła na niezwykłą wrażliwość zmarłej koleżanki.

Jej "Rozmowy w piaskownicy" bawiły i wzruszały. Zawsze dawała głos najmłodszym, a one jej ufały i rozmawiały bardzo poważnie

- podkreśliła była gwiazda TVN. Katarzynę Stoparczyk wspomniał także Jerzy Owsiak.

Ledwo chwilę temu prezentowaliśmy jej spotkanie na Akademii Sztuk Przepięknych. Kasia dzieliła się niezwykłym zrozumieniem dziecięcych myśli. Pełna przyjaźni, delikatności i wyjątkowo uśmiechniętej do wszystkich duszy. Żal. Ogromny żal

- napisał zasmucony twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Galeria: „Była utkana ze światła”. Polska płacze po Katarzynie Stoparczyk