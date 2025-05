Oficjalna wiadomość od TVN w sprawie Daniela Olbrychskiego. A jednak to prawda!

Na początku maja Natasza Urbańska (47 l.) poinformowała o odejściu z "The Voice Kids". Wokalistka w fotelu jurora zasiadała przed dwie edycje. W siódmej odsłonie programu doprowadziła do zwycięstwa Michell Siwak, a w zakończonym niedawno sezonie jej podopieczna, Marianna Kłos, zajęła drugie miejsce. Wiadomość o jej odejściu wprawiła w osłupienie fanów gwiazdy oraz programu.

Wiadomo już, że nie tylko ona nie powróci w nowym sezonie do roli jurora. Z programem "The Voice of Poland" pożegnała się właśnie Lanberry (38 l.)! W roli trenerki zadebiutowała w 13. odsłonie muzycznego programu i szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów oraz uczestników show.

W 14. edycji programu wokalistce udało się doprowadzić do zwycięstwa swojego podopiecznego, Jana Górkę. Okazuje się, że 15. seria, którą emitowano jesienią 2024 roku, była ostatnią z jej udziałem. Tę informację potwierdził też w "Pytanie na śniadanie" dziennikarz Grzegorz Dobek.

"The Voice of Poland": Lanberry otwiera nowy rozdział

Z kolei Lanberry dziś rano opublikowała w swoich mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym żegna się z programem.

W nadchodzącym sezonie nie zasiądę w fotelu trenerki "The Voice of Poland". To była niesamowita przygoda i ogromny zaszczyt – trzy edycje pełne emocji, talentów, inspirujących historii i wyjątkowych ludzi. Dziękuję za każdy moment – uczestnikom, produkcji, widzom i moim współtrenerom. Możliwość dzielenia się wiedzą i wspierania młodych artystów w ich muzycznej drodze była dla mnie niezwykle wartościowa – szczególnie, że sama 12 lat temu byłam na ich miejscu. Nigdy nie przypuszczałam, że kiedyś usiądę w tym czerwonym fotelu jako trenerka. To historia, która zatoczyła piękne koło i na zawsze zostanie w moim sercu. Życie pisze piękne scenariusze - napisała gwiazda.

Artystka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat niedalekiej przyszłości. Piosenkarka otwiera nowy rozdział w życiu i skupia się na innych projektach. Na razie nie zdradziła jednak, nad czym dokładnie pracuje.

Przede mną intensywna praca nad zupełnie nowym projektem, sezon koncertowy w pełni i muzyczne niespodzianki. Nie mogę się doczekać, by się tym wszystkim z Wami podzielić! - zapewniła piosenkarka.

"The Voice": TVP chce zmian w obsadzie trenerów

Niedawno informowaliśmy, że TVP chce przeprowadzić prawdziwą rewolucję w składach jurorskich "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Dwie osoby już pożegnały się z udziałem w nowych sezonach. Co z innymi gwiazdami?

Według nieoficjalnych doniesień, o swoją pozycję nie muszą martwić się Cleo oraz duet Tomson i Baron. Według informatora Pudelka "wrośli w format do tego stopnia, że stali się jego ikonami. Nawet w TVP nikt nie myśli o ich zwolnieniu".

Na razie nie wiadomo, co z resztą jurorów. Za to producenci programów chętnie umieściliby w obrotowych fotelach Sanah albo... Roksanę Węgiel! Czy to któraś z nich zastąpi Nataszę Urbańską?

