Koroniewska i Dowbor przyłapani w wypasionym aucie. Żona dała Maćkowy wycisk! Mamy zdjęcia

Ostatnio para wybrała się do klubu tenisowego na warszawskiej Pradze, w pobliżu swojego mieszkania. Maciej przywiózł ich tam swoim wypasionym Lexusem Cabrio. Trening na korcie to jedno z ulubionych zajęć Joanny. Na Instagramie nie raz pokazywała już, że jest fanką gry w tenisa. Żartowała nawet, że za około trzy lata dorówna poziomem do gry naszego dobra narodowego - Igi Świątek (23 l.). I, jak widać, robi wszystko, by jej słowa okazały się prawdą. Podczas gry dała wycisk swojemu mężowi, który sport uprawia niemal codziennie.