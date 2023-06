i Autor: Instagram, Mieszko Piętka/Akpa Antek Królikowski: Musiał przesiąść się na rower

Aż nie do wiary!

Królikowski może skończyć za kratkami, a robi sobie żarty?! Tak skomentował akt oskarżenia. "Jeśli szukasz kłopotów..."

Paweł Mrowiec | deck 14:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Antek Królikowski (34 l.) znów ma problemy. W tym tygodniu prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu. Aktor odpowie za prowadzenie auta pod wpływem substancji odurzających. By zapomnieć o problemach, wybrał się ze swoją ukochaną na przejażdżkę rowerową. I w wymowny sposób skomentował akt oskarżenia. Nie uwierzycie, co wrzucił do sieci.