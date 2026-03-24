Krzysztof Stanowski zaskoczył wyznaniem o prezydencie RP i... raperze. "Karol Nawrocki zadzwonił, żeby się spytać, co u Kizo"

Stanowski u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Zaskoczył ich!

Krzysztof Stanowski gościł w najnowszym odcinku podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, gdzie zaskoczył nawet prowadzących, którzy przecież niejedno słyszeli. Dziennikarz, który w 2025 roku ścigał się z Nawrockim o fotel prezydenta, teraz zdradził, że kilka razy Karol do niego dzwonił. Jeden pamiętny raz po to, aby... spytać o rapera Kizo! Ani Wojewódzki, ani Kędzierski nie wiedzieli, jak zareagować.

Nawrocki i Stanowski znają się od niedawna - obaj prowadzili kampanie wyborcze, gdy w 2025 r. ubiegali się o najwyższy urząd w kraju. Nawrocki przeszedł do drugiej tury i ostatecznie wygrał, obejmując urząd prezydenta RP, Stanowski odpadł, zdobywając 243 479 głosów.

Po wyborach mieliśmy też kilka razy kontakt. Jest bardzo miłym człowiekiem i czuję do niego sympatię, taką ludzką sympatię. Zawsze był wobec mnie fair. Natomiast to ja jako jedyny podczas debaty w TV Republika powiedziałem o kawalerce, powiedziałem, że musi się z tego wytłumaczyć, zrobić konkretną konferencję, na której odpowie na wszystkie pytania wszystkich dziennikarzy - opowiadał Stanowski w podcaście.

Zobacz także: Burza po rozmowie Stanowski - Wojewódzki. Były prezes Legii grzmi! "Skompromitował 2 pajaców"

Nawrocki pytał, co u Kizo!

Wojewódzki i Kędzierski podczas nagrywania podcastu nie odpuścili ani Nawrockiemu, ani Stanowskiemu. Ten ostatni w końcu wyznał, że prezydent dzwonił do niego dwa czy trzy razy. Co ciekawe, Karol Nawrocki odezwał się do kolegi, by spytać o popularnego rapera.

Raz do mnie zadzwonił, gdy wróciłem z Arabii Saudyjskiej, gdzie nagrywaliśmy materiał z Quebo, Kizo i z Grześkiem Krychowiakiem. Zadzwonił, żeby się spytać, w ogóle tak totalnie, za przeproszeniem, z d...y, co słychać u Kizo, czy wszystko u niego w porządku, czy Kizo jest w dobrym zdrowiu, jak on się miewa. Bo się poznali kiedyś, ponieważ Kizo także kibicował Lechii Gdańsk i jechali razem autokarem na mecz. Ja lubię, gdy ktoś nie udaje, że nie zna ludzi, których zna - zdradził szef kanału Zero.

Zobacz także: Stanowski postawił go pod ścianą. Fabijański zrobił test narkotykowy na antenie. "Chciałeś, to masz"

Zobacz więcej zdjęć. Piotr Kędzierski ma znaną ukochaną, ale ją ukrywa! To Agata Biernat, miss Polonia 2017

