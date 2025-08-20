Telewizja Polska przygotowała nową odsłonę kampanii wizerunkowej pod hasłem "TVP. Otwórz się na więcej". Spot pokazuje codzienne sytuacje, ważne chwile, ale też wydarzenia z ostatnich miesięcy – takie jak koncert hip-hopowy na festiwalu w Opolu czy energetyczny Opener. Telewizja Polska podkreśla tym samym, że jest nie tylko towarzyszem dnia powszedniego, ale także partnerem w przeżywaniu wydarzeń, które zapisują się w pamięci widzów.

W spocie pojawiają się znane twarze aktorów i twórców TVP. Widzowie zobaczą m.in. bohaterów "Rodzinki.pl", a także zapowiedzi nowych seriali: "Drelich" i "Czarna Śmierć".

Kto śpiewa piosenkę ze spotu TVP?

Nowy spot TVP przyciągnęła uwagę. Piosenka, którą słychać w tle, to "Po blady świt" w wykonaniu Wiktorii Kidy. To premierowy utwór młodej wokalistki, specjalnie dobrany do kampanii. Jej głos nadaje spotowi emocjonalny charakter i sprawia, że całość łatwo zapada w pamięć.

Jesienna odsłona naszej kampanii to zaproszenie, by otworzyć się na emocje, wartości i doświadczenia, które tworzą wspólnotę widzów Telewizji Polskiej. Chcemy pokazać, że jesteśmy blisko ludzi – w ich codzienności, ale też w wielkich wydarzeniach, które przeżywamy razem. Spot łączy różne światy: od powrotów kultowych seriali, przez emocje sportowe i muzyczne, aż po zupełnie nowe produkcje. Chcemy, aby widzowie zobaczyli w tym spocie nie tylko gwiazdy i programy, ale przede wszystkim siebie

– mówi Marcin Gudowicz, Dyrektor Biura Reklamy i Marketingu TVP.

Gdzie obejrzeć spot z piosenką Wiktorii Kidy?

Spot Telewizji Polskiej z utworem Wiktorii Kidy "Po blady świt" jest już dostępny online – można go zobaczyć na oficjalnym kanale TVP na YouTube.

M jak miłość w jesiennym spocie TVP! Wystąpią tylko wybrani aktorzy