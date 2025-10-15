Liroy: Po latach muzycznego milczenia wrócił na scenę

Liroy (54 l.), a właściwie Piotr Krzysztof Marzec, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej lat 90. Już jako nastolatek zainteresował się kulturą hip-hopową. W tym roku minęło 30 lat od wydania jego debiutanckiego krążka. "Alboom" był przełomem nie tylko dla samego Liroya, ale również polskiego rapu. Utwory "Scyzoryk" oraz "Skaczcie do góry" szybko zyskały miano kultowych hitów.

Na początku 2015 roku Liroy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku przekazał informację o zakończeniu kariery muzycznej. Po tym skupił się na działalności biznesowej oraz politycznej. W tym samym roku został posłem z ramienia ruchu Kukiz'15.

W 2022 roku po latach muzycznego milczenia zaczął powoli wracać na scenę. Zajął się produkcją oraz pracą nad własnym materiałem. W marcu tego roku do kin trafił film dokumentalny o życiu muzyka, "Don't f..k with Liroy". Kilka tygodni później premierę miała pierwsza od dwudziestu lat płyta Liroya - "L7".

Zobacz również: Ślub Liroya. Sensacyjne sceny na tajnym weselu! Kobieta z hotelu ujawniła, co zobaczyła

Liroy odwołuje koncerty. Co się stało?

Fani mieli już w tym roku okazję, by zobaczyć swojego idola na żywo. Z kolei 17 października miała wystartować trasa koncertowa promująca najnowszą płytę Liroya-Marca. Niestety, najbliższe koncerty zostały odwołane. W mediach społecznościowych muzyka ukazało się oświadczenie, w którym przekazano, że z powodów zdrowotnych weekendowe występy nie odbędą się.

Z ciężkim sercem informuję, że z powodu stanu zdrowia Liroya i koniczności odpoczynku, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, które są absolutnym priorytetem, jesteśmy zmuszeni przełożyć najbliższe koncerty, które miał rozpocząć się w ten weekend - przekazała Dorota Liroy-Marzec, żona i jednocześnie managerka rapera.

Liroy-Marzec zaznaczyła, ze bilety zachowują ważność, a koncerty zostaną przełożone na inny termin.

Znacie tego gościa. On już pewnie kombinuje, jak wykorzystać tę przerwę, żeby wrócić na scenę z potrójną siłą. Obiecuję dopilnować, żeby wrócił do Was w 100% formie, gotowy, by roznieść scenę - dodała.

Zobacz również: W "Kuchennych rewolucjach" tak źle jeszcze nie było?! Magda Gessler zaczęła rzucać garnkami!

Sonda Jak wspominasz działalność Liroya jako posła? Bardzo dobrze Nie sprawdził się