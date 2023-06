Gessler przyparta do ściany w kwestii pieniędzy. W końcu wyznała prawdę o finansowaniu remontów w "Kuchennych rewolucjach". Kto płaci?

Magda Gessler przeprowadza "Kuchenne rewolucje" już od 13 lat. W tym czasie wymyśliła setki koncepcji, przearanżowała wiele lokali w całej Polsce, większości przedsiębiorców, z którymi współpracowała, pomogła stanąć na nogi. Właściciele lokali często zwracają się do niej, jako ostatniej deski ratunku przed bankructwem. Pomysły gwiazdy nie wszystkim przypadają do gustu, czasami są zbyt rewolucyjne, czasem niezgodne z zamysłem bohaterów, ale przyciągają publiczność przed telewizory i co najważniejsze - klientów do lokali. A o to przecież chodzi.

To Gessler odpowiada za koncepcję i pomysł. Wszystko wymyśla sama

Wielu restauratorów zgadza się na realizację nawet najdziwniejszych pomysłów celebrytki. I zazwyczaj wychodzi im to na dobre. Gwiazda zazwyczaj diametralnie zmienia koncepcję prowadzenia lokalu, często wybierając inny rodzaj kuchni i zupełnie zmieniając styl pracy kucharzy. Nie pozostawia bez metamorfozy również tego, co widoczne na pierwszy rzut oka - chwytliwa nazwa i przyjemny wystrój to w końcu połowa sukcesu.

Magda Gessler przyparta do ściany w kwestii pieniędzy. Wyznała, kto finansuje remonty

Często ta zewnętrzna metamorfoza jest robiona z wielkim rozmachem - przearanżowane zostają przestrzenie, doposażone wnętrza, zmienione dekoracje. Wielu widzów zastanawiało się, kto płaci za remonty restauracji, skoro ich właściciele są i tak pod kreską. Kwestie finansowania w tego typu projektach to temat, który zawsze wywołuje emocje. W zorganizowanym ostatnio Q&A Magda Gessler postanowiła rozwiać tę tajemnice raz na zawsze. Podczas spotkania z fanami to pytanie regularnie się powtarzało, więc nie miała wyjścia i w końcu przyznała, że wszelkie koszty remontów ponosi stacja TVN. Zdementowała również krążące w mediach plotki, jakoby restauratorzy musieli płacić z udział w programie. - Za udział w rewolucji nie pobieramy żadnych opłat! - powiedziała dobitnie, ostatecznie zamykając temat.

