Ślub Małgorzaty Tomaszewskiej. Po zaręczynach syn drugiego męża wkroczył do akcji!

Małgorzata Tomaszewska pokazała pierścionek zaręczynowy. Tak zareagował jej syn z drugiego małżeństwa

Małgorzata Tomaszewska przyjęła oświadczyny od swojego partnera i ojca córeczki Laury. W weekend była gwiazda TVP pochwaliła się pierścionkiem, a potem w rozmowie z Pudelkiem potwierdziła, że jest on zaręczynowy. Teraz prezenterka zdradziła, jak na radosną nowinę zareagował jej syn Enzo, który jest owocem związku Małgorzaty Tomaszewskiej z drugim mężem. Był nim Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci. 7-latek wkroczył do akcji i swoim niezwykłym zachowaniem wzruszył i tak już bardzo szczęśliwą mamę. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Enzuś mnie rozczulił bardziej niż kiedykolwiek, bo jak zobaczył pierścionek, to powiedział, że nie wie, czy go będzie na podobny stać, bo on sobie odłożył już dużo pieniążków i też chce kupić mamusi piękny pierścionek. Jestem ogromną szczęściarą, że mam taką wspaniałą, kochającą się rodzinę - cieszyła się była gwiazda TVP w rozmowie z "Faktem".

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak Małgorzata Tomaszewska wygląda po porodzie

Ślub Małgorzaty Tomaszewskiej. Kim jest partner i ojciec dziecka byłej gwiazdy TVP?

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się trzeci ślub Małgorzaty Tomaszewskiej. Prezenterka do tej pory nie ujawniła, kim jest jej partner i ojciec jej drugiego dziecka. Przez jakiś czas krążyły absurdalne plotki, że jest nim współpracownik Małgorzaty Tomaszewskiej z TVP - Aleksander Sikora. Ten jednak kilkakrotnie stanowczo temu zaprzeczył. Zdradził za to, że zna prawdziwego partnera koleżanki. - Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację - uchylił rąbka tajemnicy dziennikarz w rozmowie z Party. Więcej powiedzieć jednak nie chciał. - I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne - stanowczo dodał. Sama Małgorzata Tomaszewska w jednej z rozmów ujawniła z kolei, że jej partner (obecnie już narzeczony) specjalizuje się w wymianie pieluch maluchowi. Przypomnijmy, że była gwiazda TVP ma za sobą dwa nieudane małżeństwa - ze wspomnianym Turkiem i z kierowcą o nazwisku Słomina.

