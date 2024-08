Małgorzata Tomaszewska partner, poród, dziecko

Małgorzata Tomaszewska roku temu ogłosiła, że jest w ciąży. W lutym 2024 urodziła córeczkę. Laura przyszła na świat w szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie. Była gwiazda TVP bardzo sobie chwaliła opiekę w tej placówce. Wygląda na to, że w planach ma kolejną ciążę. - Dziękujemy całemu zespołowi w @szpitalswietejrodziny za wspaniałą opiekę. @kasiatrzaska dziękuję... Byłaś nieoceniona w jednym z najważniejszych momentów naszego życia. Widzimy się przy kolejnym porodzie. @asaletra_bielinska dziękuję za całą wspólną drogę i twoje ogromne wsparcie - napisała Małgorzata Tomaszewska w mediach społecznościowych. Prezenterka konsekwentnie za to unikała odpowiedzi na pytanie, kim jest jej partner i ojciec Laury. Mnożyły się różne absurdalne plotki. Według jednej z nich ukochanym Małgorzaty Tomaszewskiej miał być Aleksander Sikora, czyli jej kolega z "Pytania na śniadanie" w TVP. Okazało się jednak, że jest on "tylko" wujkiem Laury. Prawdziwy partner prezenterki natomiast w czerwcu jej się oświadczył, co potwierdziła Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z Pudelkiem.

Małgorzata Tomaszewska z apelem z lotniska. Nie widać narzeczonego Roberta

Była gwiazda TVP - mimo znaczącej zmiany w relacji z partnerem - nadal nie pokazuje go światu. Nie słuchać go i nie widać także na nagraniu z lotniska, która Małgorzata Tomaszewska wrzuciła na Instagrama. Nie wiemy, czy pan Robert ukrył się przed kamerą, czy po prostu został w domu i nie pojechał z rodziną na urlop. Z nagrania dowiadujemy się, że prezenterka wraz z dziećmi (wspomniana Laurą i 7-letnim Enzo) lecą do Bułgarii. W związku z tym Małgorzata Tomaszewska zwróciła się z ważnym apelem do internautów. - Pierwszy raz w życiu lecimy do Bułgarii. Zobaczymy. Jesteśmy bardzo ciekawi. Dawajcie mi wskazówki, piszcie, co powinnam odwiedzić. Oczywiście weźcie pod uwagę, że mamy 5-miesięczne dziecko, wiec to nie jest takie proste - podkreśliła prezenterka. - Czekam na wasze tipy - dodała w międzynarodowym stylu Małgorzata Tomaszewska.

