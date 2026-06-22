"Małpa z Warszawy wróciła!". Emilia Komarnicka też wrzuciła fotki z nowego "Rancza"

Wielki powrót "Ranczo"! Aktorzy wrzucają zdjęcia z planu

Serial "Ranczo" to był telewizyjny fenomen. Produkcję TVP oglądały miliony widzów. Oglądalność poszczególnych sezonów wahała się od 4,5 milionów do ponad 8. Największą popularnością cieszył się trzeci odcinek czwartej serii, który miało oglądać ponad 10 milionów widzów! Od zakończenia produkcji minęło już dziesięć lat.

Od dawna powracały doniesienia o kontynuacji "Rancza". W przeszłości powstał krótki spin-off "Ławeczka", film "Ranczo Wilkowyje" oraz dwa spektakle. Kilka lat temu pojawiły się pierwsze informacje dotyczące drugiego z filmów. Jednak śmierć Pawła Królikowskiego w lutym 2020 roku wydawała się przekreślić wszelkie plany. Aktor wcielał się w Kusego, jednego z głównych bohaterów serialu.

Mimo to fani nie tracili nadziei, a ich życzenia zostały w końcu wysłuchane. Niedawno ruszyły intensywne prace nad dziesiątą serią. Gwiazdy produkcji najpierw pochwaliły się zdjęciem z pierwszego czytania scenariusza, teraz zasypują sieć fotografiami z planu. Do pracy nad serialem wróciła również Emilia Komarnicka (41 l.).

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Emilia Komarnicka znowu na planie! "Małpa z Warszawy wróciła!"

Aktorka, która niedawno walczyła o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami", z "Ranczem" związana była od siódmego sezonu. Wcieliła się w charakterną agentkę sztuki z Warszawy, Monikę Korczab. Jej postać sporo namieszała w życiu Lucy i Kusego. Monika była zachwycona dziełami Kusego i miała nadzieję, że razem z nim odniesie sukces. Za to szczerze nie cierpiała jego wiejskiego życia oraz rodziny. Postać Moniki choć nieco kontrowersyjna, to zdecydowanie dodawała kolorytu.

Jeszcze niedawno nie było wiadomo czy jej postać wróci do serialu. Wątek Moniki związany był przecież z Kusym, którego grał zmarły Paweł Królikowski oraz Jerry'm. Jeff Butcher, aktor wcielający się w przyjaciela Lucy, zmarł niepodziewanie w kwietniu 2018 roku. Mimo to scenarzyści znaleźli miejsce dla Moniki, co niezwykle ucieszyło Emilię Komarnicką.

To było niezwykłe doświadczenie. Pełne radości, wzruszenia i wspomnień. Po 11 latach znów stanęłam na planie serialu "Ranczo". Małpa z Warszawy wróciła! Dziś tylko mała migawka, ale już wkrótce opowiem wam więcej. Bo to spotkanie było nie z ludźmi — twórcami, realizatorami i ekipą, z którą kiedyś tworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Nie spodziewałam się, że po tylu latach poczuję aż tyle emocji. Wdzięczność. Za wspomnienia. Za ludzi. Za możliwość powrotu - napisała aktorka pod zdjęciami z planu na swoich social mediach.

Jedenasty sezon "Rancza" będzie się składał z sześciu odcinków, które mają ostatecznie podsumować i zakończyć wszystkie wątki. Na plan powróciła niemal cała ekipa aktorska i filmowa, co jest swoistym fenomenem. Scenariusz stworzył przed lat nieżyjący już Andrzej Grembowicz, główny scenarzysta kultowej produkcji. Nad jego odświeżoną wersją pracował jego syn, Marcin Grembowicz. Premierę nowych odcinków wstępnie zaplanowano na przełom 2026 i 2027 roku, jednak termin ten może ulec modyfikacji.

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