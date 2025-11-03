Sonia Szklanowska zmarła tragicznie. Miała zaledwie 25 lat

Sonia Szklanowska zdobyła popularność w 2021 roku jako jedna z uczestniczek hitowego reality-show "Hotel Paradise". Dała się poznać jako osoba spokojna, naturalna i wrażliwa, czym zdobyła sobie sympatię widzów. Dotarła do finału razem z Łukaszem Karpińskim, choć ich relacja nie przetrwała po programie.

Po zakończeniu emisji Sonia Szklanowska rozwijała swoją karierę – działała w mediach społecznościowych i zaczęła śpiewać. Jej debiutancki singiel "Oto raj" trafił nawet do czołówki kolejnej edycji "Hotelu Paradise". Miesiąc przed śmiercią nagrała nową piosenkę. "To już nie jest mój dom" - śpiewała Sonia Szklanowska. Dziś jej słowa niektórzy odbierają jako wołanie o pomoc.

18 maja 2025 roku media obiegła wiadomość o śmierci Soni Szklanowskiej. Miała zaledwie 25 lat. Przykrą informację potwierdzili jej bliscy. Dopiero po tragedii wyszło na jaw z jak wieloma problemami zmagała się Sonia, która na własnej skórze poznała ciemne strony sławy. Jej bliscy wyznali, że cierpiała na depresję. Nikt nie spodziewał się jednak, że zdobędzie się na ostateczny krok.

Mama Soni Szklanowskiej pokazała grób córki

Pogrzeb Szklanowskiej odbył się 24 maja w Świekatowie. Niewielki cmentarz zapełnił się ubranymi w jasne barwy żałobnikami. Trumna otoczona była przez białe kwiaty. Kilka miesięcy później na miejscu wiecznego spoczynku 25-latki postawiono piękny nagrobek, z jasnego kamienia. Uwagę przyciąga kolorowe zdjęcie zmarłej.

Fani i bliscy regularnie odwiedzają to miejsce, zostawiając kwiaty, znicze, ale też pamiątki i listy. Nie inaczej było w miniony weekend. Fotografię z cmentarza opublikowała na swoim Instagramie mama zmarłej, Julia Szkanowska. Wiać na niej, że nagrobek otoczony jest przez jasne znicze. "Nasza Myszko" - podpisała zdjęcie pani Julia. W komentarzach internauci również wyrażali swój żal oraz współczucie.

Nasz Malutki promyczek… na zawsze w pamięci; Na zawsze w Naszych sercach; Codziennie myślę o Soni, ściskam Panią mocno; Pamiętamy o Tobie Soniu; Soniu to nie był twój czas. Pamiętamy o Tobie ty piękny aniele. Spoczywaj w pokoju.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

