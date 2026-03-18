Marcin Prokop ma spory problem. Nie mieści się w samolocie! Poskarżył się i pokazał zdjęcie

Marcin Prokop to jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy gwiazdor telewizyjny w Polsce. Może pochwalić się nie tylko talentem do prowadzenia programów na żywo, ale i niestandardowymi wymiarami. Niestety, to nie zawsze okazuje się aspektem pozytywnym. Ostatnio dziennikarz pokazał kulisy swojej podróży lotniczej i nie krył frustracji. Przy jego imponujących 206 cm wzrostu trudno mówić o komforcie w standardowej klasie ekonomicznej.

O co poszło? Nogi Prokopa się nie mieściły

Na fotografii, którą Prokop opublikował na swoim profilu na Instagramie, widać, jak dziennikarz próbuje wcisnąć się w ciasny fotel. Efekt? Nogi nie mają gdzie się podziać! Sam zainteresowany podsumował sytuację krótko i dosadnie:

Podniebne podróże luksusowe tak bardzo. Ale bez nóg.

Internauci natychmiast podchwycili temat i ruszyła lawina komentarzy. Niektórzy żartowali, że kończyny Prokopa lecą innym samolotem albo są w torbie, którą trzymał na kolanach, inni tworzyli wiersze:

Tu siedzi Prokop i ma uśmiech błogi, dwa rzędy dalej leżą jego nogi.

Gwiazdor TVN-u we wpisie oznaczył instagramowy profili linii LOT. I doczekał się odpowiedzi.

Jest odpowiedź linii

Na zdjęcie i skargę Prokopa zareagowały linie lotnicze, które w żartobliwy sposób zaprosiły gwiazdora do kontaktu:

Panie Marcinie, zależy nam, aby Pana nogi stanęły na naszym pokładzie. Szczegóły w DM.

Czy znajdzie się dla niego więcej miejsca w samolocie? Tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest pewne - problem wysokich pasażerów wraca jak bumerang, a Prokop stał się jego najbardziej rozpoznawalną twarzą. W odpowiedzi na komentarz LOT-u inni pasażerowie też zaczęli się skarżyć i natychmiast wspomnieli o nierównym traktowaniu pasażerów:

Czyli tylko dla VIP-ów takie korzyści? A inni niech się męczą. Superancko.

27