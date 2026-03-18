Marcin Prokop ma spory problem. Nie mieści się w samolocie! Poskarżył się i pokazał zdjęcie

Aga Kwiatkowska
2026-03-18 13:31

Marcin Prokop ma ponad dwa metry wzrostu i poważny problem w podróży! Dziennikarz znów znalazł się na językach internautów, a wszystko przez jedno niewinne zdjęcie z samolotu. O co poszło? Gwiazdor nie miał gdzie podziać nóg. Linia lotnicza zareagowała!

Super Express Google News

Marcin Prokop to jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy gwiazdor telewizyjny w Polsce. Może pochwalić się nie tylko talentem do prowadzenia programów na żywo, ale i niestandardowymi wymiarami. Niestety, to nie zawsze okazuje się aspektem pozytywnym. Ostatnio dziennikarz pokazał kulisy swojej podróży lotniczej i nie krył frustracji. Przy jego imponujących 206 cm wzrostu trudno mówić o komforcie w standardowej klasie ekonomicznej.

O co poszło? Nogi Prokopa się nie mieściły

Na fotografii, którą Prokop opublikował na swoim profilu na Instagramie, widać, jak dziennikarz próbuje wcisnąć się w ciasny fotel. Efekt? Nogi nie mają gdzie się podziać! Sam zainteresowany podsumował sytuację krótko i dosadnie:

Podniebne podróże luksusowe tak bardzo. Ale bez nóg.

Internauci natychmiast podchwycili temat i ruszyła lawina komentarzy. Niektórzy żartowali, że kończyny Prokopa lecą innym samolotem albo są w torbie, którą trzymał na kolanach, inni tworzyli wiersze:

Tu siedzi Prokop i ma uśmiech błogi, dwa rzędy dalej leżą jego nogi.

Gwiazdor TVN-u we wpisie oznaczył instagramowy profili linii LOT. I doczekał się odpowiedzi.

Jest odpowiedź linii

Na zdjęcie i skargę Prokopa zareagowały linie lotnicze, które w żartobliwy sposób zaprosiły gwiazdora do kontaktu:

Panie Marcinie, zależy nam, aby Pana nogi stanęły na naszym pokładzie. Szczegóły w DM.

Czy znajdzie się dla niego więcej miejsca w samolocie? Tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest pewne - problem wysokich pasażerów wraca jak bumerang, a Prokop stał się jego najbardziej rozpoznawalną twarzą. W odpowiedzi na komentarz LOT-u inni pasażerowie też zaczęli się skarżyć i natychmiast wspomnieli o nierównym traktowaniu pasażerów:

Czyli tylko dla VIP-ów takie korzyści? A inni niech się męczą. Superancko.

Magdalena Cielecka
Galeria zdjęć 27
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN PROKOP