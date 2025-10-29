Maryla Rodowicz wystąpi na Sylwestrze z Dwójką! Mamy jej zdjęcia pod osłoną nocy

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-10-29 13:29

Królowa polskiej sceny muzycznej nie zawiedzie swoich fanów! Maryla Rodowicz pojawi się na największej imprezie sylwestrowej w Polsce - na scenie w Katowicach, podczas Sylwestra z Dwójką. Artystka potwierdziła swój udział w wielkim stylu, a paparazzi przyłapali ją w trakcie przygotowań do wydarzenia.

Paparazzi przyłapali Marylę pod studiem nagrań

Zanim Maryla Rodowicz wejdzie na sylwestrową scenę, zadbała o każdy szczegół swojego występu. Wokalistka została sfotografowana wraz ze swoją ekipą pod znanym warszawskim studiem nagraniowym, gdzie - jak możemy się domyślać - nagrywano materiały promujące sylwestrowe show.

Królowa polskiej piosenki jak zawsze przyciągnęła uwagę stylizacją. Tym razem postawiła na wygodny, ale modny dresowy zestaw, w którym prezentowała się z ogromną klasą. To dowód, że nawet w casualowym wydaniu Maryla Rodowicz potrafi olśniewać!

Polecamy: Z ostatniej chwili! Maryla Rodowicz wraca do serialu!

Maryla Rodowicz zadała szyku i przyjechała luksusowym autem

Pod studio piosenkarka podjechała białym SUV-em marki Land Rover. To auto to prawdziwy symbol luksusu - nowy model w tej wersji potrafi kosztować nawet 300 tysięcy złotych! Artystka od lat znana jest z zamiłowania do stylu i elegancji, a jej najnowszy samochód tylko potwierdza, że Rodowicz wie, jak łączyć klasę z wygodą.

Nie przegap: Maryla Rodowicz zdradza kulisy pracy z młodą gwiazdą. "Strofowali mnie, musiałam się podporządkować!"

"Wróciłam, jestem z Wami!" - Maryla potwierdza udział w Sylwestrze

Maryla Rodowicz potwierdziła swój występ w specjalnym nagraniu, które Telewizja Polska opublikowała w mediach społecznościowych. Diwa z entuzjazmem zwróciła się do fanów, ogłaszając:

Wróciłam, jestem z Wami. W Dwójce na Sylwestra!

Tym samym rozwiała wszelkie wątpliwości - już 31 grudnia to właśnie Maryla Rodowicz rozgrzeje publiczność i wprowadzi Polaków w nowy rok z przytupem.

Sylwester z Dwójką – największa impreza w Polsce

Tegoroczny Sylwester z Dwójką odbędzie się w Katowicach i jak zawsze zgromadzi największe gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny. Udział Maryli Rodowicz to gwarancja, że nie zabraknie przebojów, które od dekad bawią kolejne pokolenia.

Fani artystki już nie mogą się doczekać jej występu – a patrząc na przygotowania, zapowiada się prawdziwe show w stylu Maryli!

Super Express Google News
Maryla Rodowicz
25 zdjęć
Maryla Rodowicz sprzeda swoją luksusową willę? Gwiazda zabrała głos
Sonda
Wyobrażasz sobie Sylwestra bez Maryli Rodowicz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Maryla Rodowicz