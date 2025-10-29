Maryla Rodowicz wystąpi na Sylwestrze z Dwójką! Mamy jej zdjęcia pod osłoną nocy

Paparazzi przyłapali Marylę pod studiem nagrań

Zanim Maryla Rodowicz wejdzie na sylwestrową scenę, zadbała o każdy szczegół swojego występu. Wokalistka została sfotografowana wraz ze swoją ekipą pod znanym warszawskim studiem nagraniowym, gdzie - jak możemy się domyślać - nagrywano materiały promujące sylwestrowe show.

Królowa polskiej piosenki jak zawsze przyciągnęła uwagę stylizacją. Tym razem postawiła na wygodny, ale modny dresowy zestaw, w którym prezentowała się z ogromną klasą. To dowód, że nawet w casualowym wydaniu Maryla Rodowicz potrafi olśniewać!

Maryla Rodowicz zadała szyku i przyjechała luksusowym autem

Pod studio piosenkarka podjechała białym SUV-em marki Land Rover. To auto to prawdziwy symbol luksusu - nowy model w tej wersji potrafi kosztować nawet 300 tysięcy złotych! Artystka od lat znana jest z zamiłowania do stylu i elegancji, a jej najnowszy samochód tylko potwierdza, że Rodowicz wie, jak łączyć klasę z wygodą.

"Wróciłam, jestem z Wami!" - Maryla potwierdza udział w Sylwestrze

Maryla Rodowicz potwierdziła swój występ w specjalnym nagraniu, które Telewizja Polska opublikowała w mediach społecznościowych. Diwa z entuzjazmem zwróciła się do fanów, ogłaszając:

Wróciłam, jestem z Wami. W Dwójce na Sylwestra!

Tym samym rozwiała wszelkie wątpliwości - już 31 grudnia to właśnie Maryla Rodowicz rozgrzeje publiczność i wprowadzi Polaków w nowy rok z przytupem.

Sylwester z Dwójką – największa impreza w Polsce

Tegoroczny Sylwester z Dwójką odbędzie się w Katowicach i jak zawsze zgromadzi największe gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny. Udział Maryli Rodowicz to gwarancja, że nie zabraknie przebojów, które od dekad bawią kolejne pokolenia.

Fani artystki już nie mogą się doczekać jej występu – a patrząc na przygotowania, zapowiada się prawdziwe show w stylu Maryli!

