Miliony po Chucku Norrisie! Kto odziedziczy jego ogromny majątek?

Chuck Norris nie żyje

Kariera Chucka Norrisa zaczęła się od sportu. Zanim trafił do Hollywood, zdobył uznanie jako mistrz sztuk walki. To właśnie ta pasja otworzyła mu drzwi do świata filmu. W latach 70. i 80. pojawił się w wielu produkcjach akcji, które szybko zapewniły mu rozpoznawalność wśród widzów. Choć nie zawsze był wymieniany wśród największych gwiazd Hollywood, jego popularność systematycznie rosła. Prawdziwy przełom nastąpił jednak dopiero w latach 90., kiedy aktor zagrał główną rolę w serialu "Strażnik Teksasu". Produkcja okazała się gigantycznym sukcesem i przez lata przyciągała przed telewizory miliony widzów na całym świecie.

Majątek Chucka Norrisa. Aktor miał łeb do interesów!

To właśnie serial "Strażnik Teksasu" stał się dla Norrisa finansowym przełomem. Aktor nie ograniczał się wyłącznie do występowania przed kamerą - był także zaangażowany w produkcję projektu. Dzięki temu jego zarobki znacznie przekraczały wynagrodzenie typowego aktora telewizyjnego.

Jednocześnie Chuck Norris konsekwentnie rozwijał swoją markę poza światem filmu. Inwestował w różne przedsięwzięcia biznesowe i tworzył własne firmy. Wykorzystywał również swoją popularność w kampaniach reklamowych oraz projektach związanych ze sportem i zdrowym stylem życia.

Z biegiem lat jego nazwisko stało się elementem popkultury. W internecie ogromną popularność zdobyły żarty i memy na jego temat, które tylko zwiększyły rozpoznawalność aktora wśród młodszych pokoleń. Choć mogło się wydawać, że to jedynie internetowa zabawa, w rzeczywistości wpływało to również na wartość jego wizerunku i kolejne kontrakty reklamowe.

W ostatnich latach Norris zdecydował się wycofać z życia publicznego. Skupił się przede wszystkim na rodzinie, zwłaszcza na opiece nad swoją żoną. Mimo odejścia z show-biznesu nie musiał martwić się o finanse. Według szacunków serwisu Celebrity Net Worth jego majątek wynosił około 70 milionów dolarów, co w przeliczeniu daje blisko 270 - 280 milionów złotych.

18

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...