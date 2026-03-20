Wnuczka żegna Chucka Norrisa. Wspomina ich wspólne chwile. "Będę cię kochać na zawsze"

Nie żyje Chuck Norris. Odszedł krótko po swoich 86 urodzinach

Nie żyje Chuck Norris. Wybitny amerykański sportowiec oraz aktor odszedł w wieku 86 lat. Przykrą wiadomość o śmierci gwiazdora przekazali jego bliscy. Na oficjalnym Instagramie Norrisa ukazało się obszerne oświadczenie. Według informacji przekazanych w poście legendarny "Strażnik Teksasu" odszedł w czwartkowy poranek.

19 marca w mediach pojawiły się doniesienia o nagłej hospitalizacji aktora. Do szpital miał trafić dzień wcześniej "po nagłym incydencie medycznym". Na razie nie jest znana dokładna przyczyna śmierci Chucka Norrisa. Mimo zaawansowanego wieku aktor nadal był bardzo aktywny. Zaledwie przed tygodniem zamieścił swój ostatni wpis na Instagramie. Dodał go z okazji swoich 86 urodzin. Na nagraniu pokazał, jak trenuje i zapewnił, że "nie starzeje się, ale wchodzi na kolejny poziom".

Dzisiaj kończę 86 lat! Nie ma nic lepszego niż odrobina zabawy w słoneczny dzień, żeby poczuć się młodo. Jestem wdzięczny za kolejny rok, dobre zdrowie i możliwość dalszego robienia tego, co kocham. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście najlepszymi fanami na świecie. Wasze wsparcie przez te wszystkie lata znaczyło dla mnie więcej, niż sobie wyobrażacie - napisał w swoim ostatnim wpisie Norris.

Zobacz również: Nowe informacje o śmierci Maszy Graczykowskiej. Prokuratura wyklucza kilka hipotez

Wnuczka żegna Chucka Norrisa. Poruszające słowa

Międzynarodowy rozgłos zapewniły gwiazdorowi również wielokrotne tytuły mistrza karate. Chuck Norris od lat był w centrum zainteresowania internautów. Wizerunek dzielnego wojownika, który walczy o dobro innych prezentował niemal we wszystkich swoich produkcjach, nie tylko w kultowym "Strażniku Teksasu". Był bohaterem wielu memów i internetowych żartów.

Sam aktor miał do tego spory dystans. Do działalności fanów nawiązała wnuczka zmarłego, Greta Norris, która w poruszającym wpisie pożegnała dziadka.

Wszyscy znaliście Chucka Norrisa jako człowieka, który dwukrotnie policzył do nieskończoności, człowieka, którego ugryzła kobra, a kobra zginęła. Był człowiekiem, który nie robił pompek, ale pchał ziemię w dół. Chuck Norris znany był z wielu niesamowitych rzeczy, ale ja jestem najbardziej dumna z tego, że poznałam go jako mojego dziadka - rozpoczęła.

W dalszej części wpisu podzieliła się swoimi wspomnieniami o dziadku i ich wspólnymi chwilami. Dla niej nie był gwiazdorem kina czy bohaterem niezliczonych memów, ale ukochanym dziadkiem.

Znałam go jako starszego pana, który przychodził na dni dziadków w szkole, na moje mecze piłki nożnej i kibicował mi z największą dumą, jaką tylko mógł. Dziadka, który siadał na swoim bujanym fotelu i słuchał, jak opowiadam mu historie, a potem siadał ze mną, oglądając jego filmy i wspominając wszystkie swoje życiowe osiągnięcia z ogromnym uśmiechem na twarzy. Bawił się ze mną w przebieranki, uwielbiał żartować, a jego śmiech i uśmiech potrafiły wyrwać cię ze smutku - przekazała Greta.

Na koniec Greta Norris wyznała, że dziadek był dla niej jedną z najbardziej wyjątkowych osób, jakie miała okazje poznać. Nie kryła dumy z tego, że była jego wnuczką.

Świat naprawdę stracił ikonę, a ja straciłam dziadka. Przekaż babci, że ją pozdrawiam. Kocham cię na zawsze, dziadku - zakończyła.

Zobacz również: Córka Davida Bowiego napisała o Polkach! Fala komentarzy pod wpisem

