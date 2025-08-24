Na planie "Emily w Paryżu" doszło do tragedii. Nie żyje członek ekipy

Jak podaje włoski dziennik "La Repubblica", do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 19:00 w prestiżowym Hotelu Danieli. Borella nagle zasłabł podczas przygotowań do zdjęć, a sytuacja rozegrała się na oczach członków ekipy.

Pomoc medyczna pojawiła się natychmiast. Obecni na miejscu lekarze z planu oraz wezwani ratownicy próbowali reanimować mężczyznę, jednak ich wysiłki okazały się bezskuteczne. Diego Borella, asystent reżysera pracujący przy serialu "Emily w Paryżu", zmarł w wieku 47 lat.

Producent "Emily w Paryżu" wydał oświadczenie

Producent serialu, Paramount Television Studios, w rozmowie z ABC News potwierdził tragiczne doniesienia, wyrażając głęboki żal po stracie członka zespołu:

Z wielkim smutkiem potwierdzamy nagłą śmierć członka rodziny produkcji "Emily w Paryżu". Nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi w tym niezwykle trudnym czasie.

Według włoskich mediów zdjęcia do serialu zostały tymczasowo wstrzymane, aby ekipa mogła przeżyć żałobę i uporządkować kwestie organizacyjne.

"Emily w Paryżu" – hit Netfliksa z Lily Collins

Serial "Emily w Paryżu" zadebiutował na Netfliksie w 2020 roku, w czasie pandemii koronawirusa. Romantyczna komedia z Lily Collins w roli głównej szybko stała się globalnym hitem.

Produkcja opowiada historię Emily Cooper, młodej specjalistki od marketingu z USA, która przeprowadza się do Paryża, by rozpocząć pracę w prestiżowej agencji. W czwartym sezonie, który ukazał się w 2024 roku, bohaterka przeniosła się do Rzymu, by otworzyć nowe biuro firmy.

W obsadzie serialu, obok Lily Collins, znajdują się m.in. Philippine Leroy-Beaulieu jako Sylvie, Ashley Park jako Mindy, Lucas Bravo jako Gabriel oraz Lucien Laviscount jako Alfie. Premiera 5. sezonu zaplanowana jest na końcówkę 2025 roku.

