Nie żyje Helmut Nadolski. Czesław Niemen nazywał go "mistrzem swojego instrumentu"

Nie żyje Helmut Nadolski. Przyjaciel Czesława Niemena miał 83 lata

Nie żyje Helmut Nadolski. Wybitny kontrabasista i kompozytor odszedł w poniedziałek, 8 czerwca. Przykrą wiadomość o śmierci legendarnego artysty przekazał w mediach społecznościowych dziennikarz muzyczny Paweł Brodowski. Jak przekazał, wiadomość potwierdził brat brat cioteczny artysty - Chrystian Nadolski.

Dziś, 8 czerwca 2026 roku, zmarł w Bremie, RFN, Helmut Nadolski, legendarny, charyzmatyczny kontrabasista, performer i aktor, muzyk awangardowy, wizjoner, innowator, który łamał konwencje i schematy, stworzył własny, głęboko osobisty język muzyczny, filar freejazzowego zespołu Sesja 71 i Grupy Niemen. [...] Człowiek i artysta niezwykły, goliat o gołębim sercu, który pozostawił po sobie mnóstwo barwnych anegdot - napisał Brodowski.

Helmut Nadolski od wielu lat mieszkał w niemieckim Bremie, dokąd wyjechał w połowie lat 80. Wybitny artysta zmagał się z demencją. Osiem lat temu zamieszkał w domu opieki społecznej.

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Helmut Nadolski: Pożegnanie legendy polskiej sceny muzycznej

Nadolski urodził się 27 października 1942 w Gdyni. Muzyczną karierę zaczął rozwijać pod koniec lat 50. XX wieku. Początkowo związany był z trójmiejskim środowiskiem artystycznym. W gdańskim klubie "Żak" poznał Czesława Niemena, z którym połączyła go przyjaźń oraz wieloletnia współpraca. Niezapomniany artysta był zachwycony talentem przyjaciela.

Łamie powszechnie przyjęte schematy gry na kontrabasie. Jest mistrzem swojego instrumentu. Stworzył własną muzykę nacechowaną niewiarygodną wprost siłą... Jest artystą wrażliwym, obdarzonym wielką wyobraźnią – muzykiem, który dźwiękami maluje obrazy swej głęboko osobistej wizji - cytuje słowa Niemena portal helmutnadolski.info.

Kontrabasista był jednym z najważniejszych i najbardziej cenionych muzyków związanych z awangardową sceną freejazzową. W latach 70. Helmut Nadolski razem z Niemenem współtworzył Grupę Niemen. Koncertowali w Polsce i za granicą. Współpracował z wieloma wybitnymi polskimi twórcami. Tworzył również muzykę do filmów, produkcji telewizyjnych oraz spektakli poetyckich.

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