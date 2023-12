Nowe miłości, rozstania i sukcesy zawodowe! Trudny rok Wiśniewskiego, Manowska się zakocha... Opozda i Królikowski pojednają się?

Szykuje się trudny rok dla Michała Wiśniewskiego Wiśniewskiego, Marta Manowska się zakocha... Co jeszcze czeka polskie gwiazdy w 2024? A jak już nie raz się przekonaliśmy, karty wróżki Agnieszki nie kłamią. Jej wróżby z poprzednich lat sprawdziły się w stu procentach!

Antoni Królikowski (34 l.) rozstanie się z partnerką?

Bardzo chciałby stworzyć poważny związek, ale zawsze po jakimś czasie pojawia się jakiś czynnik, który sprawia, że wszystko rozpada się jak domek z kart. Obecna partnerka nie jest raczej tą na całe życie. W kartach widać też inną kobietę, która chce położyć rękę na jego pieniądzach. Na horyzoncie jawi się sukces zarówno zawodowy, jak i finansowy. W tej kwestii będzie mu się wiodło. Jeśli będzie się pilnował, zdrowie również będzie mu dopisywać. Czasem może mu brakować energii, ale będą to raczej przejściowe stany.

Joanna Opozda (35 l.) da szansę nowej miłości?

Wokół Joanny jest kilku mężczyzn, którzy chcieliby nawiązać z nią relację miłosną. Obok niej jest ktoś, kto czeka na odpowiedni moment, żeby zrobić kolejny krok. Jest to dobrze zapowiadająca się relacja, która jednak musi rozkwitać w ukryciu. Finansowo powinno być u niej stabilnie, zarobi dobre pieniądze, chociaż pod koniec roku w tle widoczne są straty materialne i związane z tym nerwy. Powinna zadbać o swoje zdrowie psychiczne, ustabilizować emocje i wyciszyć się. Przydałyby się jej medytacje i muzyka relaksacyjna.

Michał Wiśniewski (51 l.) poróżni się z żoną!

2024 rok dla Michała będzie trudny, choć bywały dla niego gorsze lata. Nie uniknie poważnych zawirowań w małżeństwie, a może nawet pojawi się kryzys. Wspólne życie nie będzie sielanką, na horyzoncie rodzinne problemy, a także kłopoty z dziećmi. Pieniądze będą się pojawiać i znikać. Dramatu w kwestii materialnej nie ma, ale powinien się pilnować. Da sobie jednak radę, bo przed nim nowe projekty, na których zarobi. Wie, gdzie się zakręcić. Powinien uważać na zdrowie, np. na złamania i trzymać się w ryzach, by nie popaść w uzależnienia.

Marta Manowska (39 l.) zakocha się z wzajemnością!

Marta ma bardzo silną osobowość. Nie łatwo jest znaleźć jej partnera, który by dotrzymały jej kroku. W kartach widać nową miłość, która już się rozwija. To uczucie idzie w dobrym kierunku i jest odwzajemnione. Jest bardzo kreatywna i pieniądze się jej trzymają. Gotówki jej nie zabraknie. Zainwestuje albo w nowy samochód albo w nieruchomość. Na pewno pomnoży majątek. W pracy widać duże zmiany, ale też przestój. Musi uważać na decyzje, które będzie podejmować przez najbliższe pięć lat, bo mała nieuwaga może spowodować bardzo kosztowne błędy. Ze zdrowiem będzie raczej ok.

Katarzyna Bosacka (51 l.) może liczyć na przyjaciela!

Pani Kasia chciałaby się jeszcze zakochać. Póki co może jednak liczyć na trwałą i lojalną przyjaźń ze strony pewnego przystojnego mężczyzny. Ta relacja jednak nie przerodzi się w płomienną miłość. W sprawach zawodowych momentami stagnacja, ale mimo wszystko finansowo dość stabilnie. Powinna wrócić do zaniechanego kiedyś projektu i dać mu nowe życie. Da jej to poczucie spełnienia zawodowego i zastrzyk gotówki. W połowie roku upora się też z problemem zdrowotnym, o którym głośno nie mówi, ale który od dłuższego czasu ją trapi. Będzie dobrze.

