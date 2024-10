Nowy nagrobek Janusza Rewińskiego. Nie da się go ominąć wzrokiem, widać go już z daleka. Jest też coś jeszcze

To on wygra "Taniec z gwiazdami?"! Zwycięzca 12. edycji wskazał swój typ

Janusza Rewińskiego nikomu nie trzeba przedstawiać. To on był niezapomnianym Siarą w "Kilerze", on również w latach 90. założył jedną z najbardziej znanych polskich partii politycznych - Polską Partię Przyjaciół Piwa.

Gwiazdor przez jakiś czas był blisko z polityką, jednak później skupił się na karierze filmowej. Nie wrócił do Sejmu, lecz kilkanaście lat temu poparł Andrzeja Dudę jako kandydata w wyborach prezydenckich, a w 2019 r. pojawił się w spocie wyborczym PiS-u.

Janusz Rewiński nie żyje. Jego syn zamieścił wzruszający wpis

Rewiński zmarł 1 czerwca tego roku, o czym poinformował jego syn Jonasz.

Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję, że "mają rozmach". Buenas noches, Senior Siarra! - napisał w mediach społecznościowych.

Gdzie pochowano Janusza Rewińskiego?

Rewiński w ostatnich latach życia ciężko chorował. Zmarł niedługo przed swoimi 75. urodzinami. Powodem miały być powikłania związane z cukrzycą.

6 dni po śmierci aktora odbył się jego uroczysty pochówek. Rozpoczął się od mszy w kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej w Radości i był niezwykle wzruszający. Trumnę wystawioną przed ołtarzem zdobiły wieńce, były przemówienia, a wśród gości nie brakowało znanych twarzy.

Prezydent Andrzej Duda, w liście odczytanym podczas mszy, docenił poparcie, jakie otrzymał od Janusza Rewińskiego w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Aktor nie ukrywał swoich poglądów politycznych i od lat wspierał PiS.

Żył i tworzył tak, jak pragnął. Na swoich zasadach. Był człowiekiem wolnym i niezależnym - wybrzmiało.

Rewiński pośmiertnie został uhonorowany za zasługi artystyczne.

Tata zawsze był profesjonalistą w swojej dziedzinie. Dbał o najdrobniejsze szczegóły swoich postaci, by dawać im jakiś element prawdy. Pragnął być autentyczny - mówił Aleksander, syn aktora.

Następnie w akompaniamencie braw wyniesiono trumnę z kościoła, zmarłego odprowadzono na cmentarz parafialny. Miejsce pochówku utonęło w kwiatach.

Pomnik na grobie Janusza Rewińskiego. Wyróżnia się już z daleka

Kilka miesięcy później na miejscu pochówku Rewińskiego stanął okazały nagrobek. Dzięki jasnej, piaskowej barwie i strzelistej formie widać go już z daleka. Umieszczono na nim nie tylko duży krzyż, ale przede wszystkim najważniejsze informacje o aktorze. Pojawił się dopisek o tym, że był posłem na Sejm i satyrykiem.

Dodano też czarno-białe zdjęcie Rewińskiego, nie sposób więc pomylić jego grobu.

Grób Janusza Rewińskiego. Tak wygląda trzy miesiące po śmierci legendy