Odmieniony Allan Enso (Krupa) nie mógł odkleić się od ukochanej. Syn Górniak pozował z teściem!

Allan Enso (do niedawna Krupa, jednak odciął się od ojca, pozbywając się jego nazwiska) pojawił się na pokazie mody, na którym nie był w stanie oderwać się od swojej partnerki. Co ciekawe, do zdjęć pozował też z jej ojcem, czyli swoim "teściem". Allan w czerwonym wdzianku wyglądał inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu! Zobaczcie sami.