Ola Kwaśniewska ostrzegła Kubę Badacha! Kluczowy moment w ich związku. Wóz albo przewóz!

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach, małżeństwo od 13 lat, uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par w show-biznesie.

Początki ich związku nie były jednak łatwe, a Ola ostrzegła Kubę przed wspólnym życiem

Jakie słowa usłyszał muzyk i dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję?

Ola Kwaśniewska zagrała z Kubą Badachem w otwarte karty

Ola Kwaśniewska, gdy wiązała się z Kubą Badachem, była nie tylko córką byłego prezydenta RP i uwielbianej pierwszej damy, lecz także celebrytką z popularnością wypracowaną m.in. poprzez udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Jej przyszły mąż co prawda też był osoba publiczną, ale do sławy Oli było by daleko. Dopiero niedawno - dzięki dołączeniu do ekipy trenerów w "The Voice of Poland" - Kuba Badach dorównał popularnością żonie. Aleksandra Kwaśniewska doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że każdy jej partner będzie musiał mierzyć się zarówno z blaskami, jak i z cieniami celebryckiego życia. A Kuba Badach typem celebryty nigdy nie był... Córka byłego prezydenta RP już w początkach znajomości z przyszłym mężem zagrała w otwarte karty.

Wóz albo przewóz! Kuba Badach mielił to kilka dni

Kuba Badach wspominał tę sytuację w rozmowie z magazynem "Twój Styl". Muzyk miał narysowany klarowny obraz potencjalnej przyszłości i trudną decyzję do podjęcia. Wóz albo przewóz! W tym wypadku wygraną okazała się miłość!

Ola powiedziała: "Misiek, ty się lepiej zastanów, czy się na to piszesz". Nie chciała, żebym miał do niej pretensje o to, że mój świat zmieni się w ten sposób. Uczciwie postawiła sprawę. Mieliłem to kilka dni i jedna myśl wracała: jeżeli ona dała sobie z tym radę sama, to kiedy będzie nas dwoje, wszystko stanie się łatwiejsze. Powiedziałem sobie z pełną świadomością: chcę być z Olą i reszta nie ma znaczenia"

- zdradził mąż Oli Kwaśniewskiej.

Spory wkład w związek córki byłego prezydenta RP i Kuby Badacha mieli także Dorota Szelągowska i Adam Sztaba. To oni zeswatali parę. Związek projektantki wnętrz i artysty dawno się rozpadł, a Ola Kwaśniewska jest z mężem 13 lat po ślubie i tworzy z nim jedną z najlepszych par w świecie polskiego show-biznesu. Nawet częste rozłąki nie stanowią dla zakochanych problemu.

Wychowałam się w domu, w którym normalne było, że mężczyzny często nie ma. Nie wyobrażam sobie, żeby każdy dzień wyglądał tak samo: praca, kolacja, rozmowa. Nie lubię rutyny. Dlatego nie przeszkadza mi, że nie widzimy się przez kilka dni. W dzieciństwie nauczyłam się spędzać czas sama ze sobą i lubię to. A bliskość niekoniecznie ma związek z fizycznym dystansem. Mnóstwo ludzi mieszka pod jednym dachem, a są daleko od siebie

- przytomnie zauważyła Aleksandra Kwaśniewska w wywiadzie z "Twoim Stylem".

