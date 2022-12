Ostra wymiana zdań w "Świętach z Gesslerami". Magda Gessler: "ZABIŁAŚ święta!"

W pierwszym odcinku programu "Święta z Gesslerami" Magda Gessler odwiedziła Agnieszkę oraz Rafała, którzy są rodzicami trójki dzieci. To pani domu zaprosiła gwiazdę TVN do swojej kuchni. Na początku odcinka Agnieszka przedstawiła siebie i najbliższych. Widzowie dowiedzieli się, że kobieta spełnia się zawodowo, z kolei Rafał poza pracą zajmuje się dziećmi i domem.

- Nie jestem typową matką Polką i uważam, że ja w tym wszystkim jestem ważna dla siebie - opowiadała Agnieszka. Rafał wyznał z kolei, że obowiązki zajmują mu tyle czasu, iż trudno mu znaleźć chwilę dla siebie. Mężczyzna mówił przed kamerami, że praca, sprawowanie pieczy nad domem i dziećmi wiąże się ze sporym poświęceniem. Okres przedświąteczny sprawia, że zajęć jest jeszcze więcej, dlatego Rafał daleki jest od pełnych entuzjazmu przygotowań. Magda Gessler przybyła do ich domu, by pomóc w szykowaniu tegorocznych świąt, a także odczarować je w oczach Rafała. Czy się uda?

"Święta z Gesslerami": Magda Gessler krytykuje Agnieszkę. "Zabiłaś święta"

Jeszcze przed przybyciem Magdy Gessler Rafał z dziećmi ubierał choinkę. Agnieszka obserwowała ich z boku, wydając polecenia, odmówiła jednak pomocy, tłumacząc, że na kolanach trzyma psa. Rafał nie ukrywał niezadowolenia. Scenkę tę przerwała wizyta gwiazdy TVN - wtedy atmosfera wyraźnie się rozluźniła. Restauratorka rozpoczęła wizytę od rozmowy z Rafałem i Agnieszką. Kobieta opowiedziała Magdzie Gessler, że do świąt przygotowują się od 1 grudnia.

- To, co zrobiłaś, to zabiłaś święta. Choinkę stawiamy w dniu wigilii albo w przeddzień wigilii - skwitowała restauratorka. - To jest po amerykańsku, że im wcześniej zaczniemy święta, tym więcej sprzedamy towarów. (...) Święta są wtedy fajne, kiedy to są te dni, na które się czeka. To jest jakiś rytuał, przy którym wszystko zaczyna być zaczarowane - mówiła Gessler, dodając, jak ważne jest sprzątanie. Gdy dowiedziała się, że tym zajmuje się przede wszystkim Rafał, orzekła: - No więc to jest chyba jakaś paranoja. Magda Gessler stanowczo oznajmiła, że w przygotowaniach do świąt powinna brać udział cała rodzina. Tym razem sprzątaniem zajmie się Agnieszka, a potrawami - Rafał, co niekoniecznie spodobało się gospodarzowi. - Jak dla mnie to komedia z tego jakaś wyjdzie - twierdził Rafał, lecz nie odważył się podważyć poleceń restauratorki.

Przedświąteczna gorączka w 1. odcinku "Świąt z Gesslerami"

Najpierw Rafał pod czujnym okiem Magdy Gessler zajął się przygotowywaniem pierogów, a Agnieszka przejęła opiekę nad dziećmi. Następnie, po wyjściu restauratorki, pan domu szykował wołowinę po burgundzku. Agnieszka z kolei rzuciła się w wir sprzątania. Gdy Gessler wróciła do ich domu, poprosiła córkę pary o udekorowanie stołu, a później skierowała się w stronę kuchni, by pomóc w przygotowywaniu potraw. Podczas krojenia mięsa w kostkę Rafał pozwolił sobie na niewybredny żart. Mężczyzna zapytał gwiazdę TVN, czy kawałki muszą być równe, ta zaś odparła, że nie jest to konieczne. - Nie jestem maniaczką - dodała Gessler, na co bohater 1. odcinka "Świąt z Gesslerami" odparł z rozbawieniem: - Naprawdę?

Przy wspólnym przygotowywaniu pierogów Agnieszka mogła nieźle się wyżyć - zachęcana przez Magdę Gessler, uderzała przygotowywanym przez siebie ciastem o stół. Restauratorka oraz pan domu, Rafał, wydawali z siebie z kolei okrzyki, co bawiło wszystkich zebranych i rozluźniło atmosferę.

Magda Gessler zdradziła sekret dobrych pierogów. Wystarczy jeden składnik

W 1. odcinku "Świąt z Gesslerami" Magda Gessler zdradziła rodzinie sekret na udane pierogi - poleciła, by dodać do nich... masło. Na koniec rodzina Agnieszki i Rafała próbowała przygotowanych uprzednio potraw. Wszyscy mieli wyśmienite nastroje, a zaproszenie na wigilię u Magdy Gessler przyjęli z wyraźnym entuzjazmem.

Jak wam się podobał 1. odcinek programu "Święta z Gesslerami"? Będziecie oglądać kolejne?