Pogrzeb Marcina Leszczyńskiego. Znana jest data i miejsce ostatniego pożegnania

Marcin Leszczyński odszedł niespodziewanie w czerwcu 2025 r., niespełna miesiąc po innej gwieździe reality-show Soni Szklanowskiej. Informacja o jego śmierci pojawiła się w sieci 12 czerwca. Przykrą wiadomość przekazał klub piłkarski LKS Drama Zbrosławice, w którym spędził kilka sezonów. Był również był wychowankiem Górnika Zabrze, a także zawodnikiem klubu Wilki Wilcza.

31-latek znany był również fanom telewizyjnych programów randkowych. W 2023 roku uczestniczył w emitowanym na antenie TVN7 show "True Love". Prowadziła go Edyta Zając. W programie Marcin Leszczyński wyznał, że był zakochany tylko raz, miał nawet narzeczoną, ale spotkał go ogromny zawód. Marcin poświęcił się więc pracy - działał jako piłkarz, a wcześniej wojskowy.

Leszczyński dotarł do finału i wygrał program u boku Oliwii Ścierczak. Pieniądze z wygranej przekazał na cele charytatywne. Niestety, związek Oliwii i Marcina nie przetrwał próby czasu. Była partnerka pożegnała go pięknymi słowami.

Nasze drogi się rozeszły 2 lata temu. Jednak dokładnie tydzień temu dostałam propozycję podcastu do jednego z portali, gdzie miałam wrócić wspomnieniami do programu i Marcina. Marcin to były piękne miesiące w Kolumbii razem z naszą rodzinką "True Love". Spoczywaj w pokoju - napisała na swoim profilu na Instagramie.