Pogrzeb Tomasza Jakubiaka. Nagle wybrzmiał komunikat w kościele. Będzie druga msza!

Pogrzeb Tomasz Jakubiaka. Urna i kolorowe zdjęcie kucharza

Pogrzeb Tomasz Jakubiaka odbył się aż 13 dni po jego śmierci. Powodem tak długiego oczekiwania na ostatnie pożegnanie kucharza było to, że Tomasz Jakubiak zmarł poza granicami Polski, co wiązało się z konkretnymi procedurami i kosztami. Uroczystość rozpoczęła się od żałobnej mszy świętej (tu prezentujemy zapis relacji z pogrzebu Tomasza Jakubiaka). W kościele dostrzegliśmy pięknie udekorowaną kwiatami urnę, a także kolorowe zdjęcie gwiazdora TVN. Nie było to niedopatrzenie. Zgodnie z wolą zmarłego na kolorowo ubrali się również ci, którzy przyszli towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Kolorowy był także kościół, dzięki ogromnej liczbie pięknych wieńców i kwiatów. W trakcie pogrzebu niezwykłe kazanie wygłosił ksiądz.

Pogrzeb Tomasza Jakubiaka. Będzie druga msza!

Widać było, że nie czytał on przypadkowych słów z kartki. Kapłan ujawnił powszechnie nieznane oblicze gwiazdora TVN. Wspominał też o tym, jak dobrym człowiekiem był zmarły.

W dniu swojego pogrzebu Tomasz Jakubiak "przemawia" z zaświatów! Przejmujące słowa przeszywają serca

Miał dobre serce, był pogodny, nie odmawiał pomocy nikomu. Kazdy, kto prosił o pomoc w sprawach ważnych i mniej ważnych, był otoczony przez niego wsparciem i pomocą. Z taką postawą przemierzał doczesność. Na wideo, które zostawił, widac człowieka, który kochał życie. Niezwykły mąż, ojciec, tata doceniał kazdy moment życia, każdą osobę, każdą chwilę, każde spotkanie

- zaznaczył duchowny.

Szedł przez życie z wiarą, z Jezusem i przyjął to, co miało sie wydarzyć i to, co sie wydarzyło, do konca. Nie myślał o sobie, myślał o tych, których kochał. To warunek naszego szczęścia - żyć i kochać tych wokół nas\

- dodał ksiądz.

Ci, którzy nie mogli pożegnać Tomasz Jakubiaka, albo ci, którzy chcą jeszcze raz oddać mu hołd, będą mieli ku temu jeszcze okazję. I to za niecały miesiąc. Podczas pogrzebu kucharza nagle wybrzmiał bowiem bardzo ważny komunikat. Wygłosił go ksiądz. Już wiadomo, że w niedzielę, 8 czerwca w godzinie 10.00 rozpocznie się druga msza za Tomasza Jakubiaka. Podejrzewamy, że wówczas także przyjdzie tłum, ludzi, którzy chcą oddać hołd zmarłemu gwiazdorowi.

W galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Tomasza Jakubiaka