Młody instrumentalista, Michał Stochel, zapewnił Polsce już czwarty triumf w prestiżowym Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków. Europejska Unia Nadawców od ponad czterdziestu lat promuje w ten sposób utalentowaną młodzież, otwierając jej drzwi do międzynarodowej kariery. Chociaż wydarzenie skupiające się na muzyce klasycznej od przyszłego roku będzie organizowane w cyklu corocznym, to zwycięstwo Polaka nie zagwarantowało naszemu krajowi roli gospodarza w kolejnej edycji.

Michał Stochel wygrał Eurowizję. Młody Muzyk Roku 2026 to wirtuoz akordeonu

Zanim artysta pochodzący z Podkarpacia wyruszył na międzynarodową scenę, zwyciężył w krajowych eliminacjach Młody Muzyk Roku 2026, transmitowanych na antenie TVP Kultura. Część polskiej widowni mogła go także kojarzyć z telewizyjnego show „Mam Talent!”. Finał europejskich zmagań odbył się 6 czerwca w Erywaniu, a za jego organizację odpowiadała ormiańska telewizja publiczna. Michał Stochel zdeklasował konkurencję, pokonując przedstawicieli dziesięciu innych państw i zdobywając najwyższe uznanie od sędziów.

Triumf w stolicy Armenii zagwarantowało mu perfekcyjne wykonanie utworu „Concerto Classico”, którego autorem jest polski kompozytor Mikołaj Majkusiak. Wybitne osiągnięcie akordeonisty powiększyło łączny dorobek Polski we wszystkich wariantach Eurowizji organizowanych przez EBU do dziesięciu wygranych. Dzięki temu nasz kraj plasuje się aktualnie na zaszczytnym, trzecim miejscu w ogólnym rankingu historycznym wszystkich państw biorących udział w różnych odsłonach Eurowizji - od popularnego konkursu piosenki po zmagania tancerzy czy chórów.

Eurowizja dla Młodych Muzyków zmienia format. Konkurs będzie odbywać się częściej

Europejska Unia Nadawców od pewnego czasu przymierzała się do odświeżenia zasad swojego konkursu. Od momentu powstania w 1982 roku, muzyczne zmagania młodzieży odbywały się wyłącznie w latach parzystych, z jedynym wyjątkiem w 2020 roku z powodu globalnej pandemii. W trakcie ostatniego finału oficjalnie ogłoszono, że od teraz Eurowizja dla Młodych Muzyków stanie się wydarzeniem organizowanym każdego roku. Przedstawiciele EBU tłumaczą tę decyzję chęcią zintensyfikowania promocji formatu oraz zapewnienia stabilności młodym artystom. Nowe przepisy wstępnie zakładają udział maksymalnie dwunastu nadawców publicznych, a opłaty za udział będą bezpośrednio powiązane ze wskaźnikami inflacyjnymi.

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Dlaczego Polska nie ugości kolejnej edycji?

Warto pamiętać, że regulamin pobocznych wydarzeń EBU znacząco różni się od zasad głównego Konkursu Piosenki Eurowizji. Zwycięstwo danego kraju nie oznacza automatycznego przyznania mu praw do organizacji kolejnego finału. Po ogłoszeniu tegorocznych wyników ministra kultury Marta Cienkowska pogratulowała muzykowi w serwisie X, zapowiadając jednocześnie organizację imprezy w Polsce za dwa lata. Wpis ten wynikał najprawdopodobniej z braku świadomości co do zatwierdzonych właśnie zmian w częstotliwości formatu oraz faktu, że miejsce następnej edycji zostało już wybrane.

Eurowizja dla Młodych Muzyków w 2027 roku nie zawita do naszego kraju, ponieważ oficjalnym organizatorem została już Łotwa. Historyczna, pierwsza edycja w trybie corocznym zostanie zrealizowana w nadbałtyckiej Lipawie, a dokładniej w tamtejszej Great Amber Concert Hall. Na ten moment nie ma pewności, czy Telewizja Polska wydeleguje swojego przedstawiciela, choć tradycyjnie powinien nim zostać kolejny Młody Muzyk Roku. W całej historii konkursu, pomimo czterech zwycięstw, Polska pełniła rolę gospodarza tylko raz. Miało to miejsce w 1994 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie, po historycznym sukcesie Bartłomieja Nizioła dwa lata wcześniej.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania