Prawdziwa rewia mody na premierze „Chłopów”. Niektóre kreacje gwiazd zapierają dech!

Rzadko się zdarza, aby film, jeszcze przed oficjalną premierą kinową, był już tak popularny i pożądany przez widzów. Mowa o najnowszej produkcji "Chłopi" w reżyserii Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana. 5 października w Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera filmu "Chłopi" z udziałem gwiazd, twórców i zacnych gości. Podczas premiery ma czerwonym dywanie pojawili się m.in.: Dorota Kobiela-Welchman i Hugh Welchman, Kamila Urzędowska - filmowa Jagna, Mirosław Baka, który zagrał Borynę, Julia Wieniawa - filmowa Marysia, Robert Gulaczyk czyli Antek Boryna, Sonia Mietieica - Hanka Boryna, Małgorzata Kożuchowska, która wcieliła się w Organiścinę, Cezary Łukaszewicz - kowal Michał, Sonia Bohosiewicz - Wójtowa, Maciej Musiał, który zagrał Jaśka, Dorota Stalińska czyli filmowa Jagustynka. Nie zabrakło także znanych osób, które choć nie wystąpiły w produkcji odliczyły się na ściance: Kayah, Małgorzata Foremniak, Anna Rusowicz, Liliana Głąbczyńska-Komorowska, Eliza Gwiazda, Kamil Lemieszewski, L.U.C., Bovska.

Nietuzinkowe stylizacje na premierze "Chłopów"

Większość artystek postawiła na atłasy i jedwabie. Julia Wieniawa do długiej jedwabnej kreacji dobrała maleńką fioletową torebkę i buty w tym samym kolorze, zaś jej włosy przyozdobiły pawie pióra. Wyglądała bardzo dziewczęco. Sonia Bohosiewicz ubrała się dość zachowawczo, a kapelusz dodał jej szyku i tajemniczości. Małgorzata Kożuchowska wybrała czarną wełnianą sukienkę z ogromnymi rękawami. Za to odsłoniła swój jędrny dekolt. Nie można przejść obojętnie wobec stylizacji Elizy Gwiazdy. Znana influencerka i dziennikarka przyszła w etnicznym stroju, który był widoczny z daleka. W kinowej sali było słychać głosy zachwytu nad kreacja Gwiazdy i jej nakryciem głowy. Jej strój zaprojektowała i uszyła Aneta Larysa Knap. Małgorzata Foremniak i Kayah postawiły na grochy. Natomiast Dorota Kobiela-Welchman w złotej kreacji z dużych cekinów wyglądała niczym syrena, Ewa Kasprzyk w bieli zaprezentowała się niczym królowa elegancji.

"Chłopi" trafią do kin 13 października

Ta wyjątkowa animacja filmowa, na podstawie powieści Władysława Reymonta o tym samy tytule, została zauważona i nagrodzona na Festiwalu Filmowym w Gdyni - film otrzymał Nagrodę Specjalną Festiwalu "za unikalną formę filmową" oraz Nagrodę Publiczności, zaś aktorka Kamila Urzędowska, która wciela się w postać Jagny, otrzymała 2 nagrody - Kryształową Gwiazdę Elle oraz Chopard & W. Kruk: Chopard Loves Cinema. "Chłopi" zostali też wybrani przez komisję oskarową jako polski kandydat do nagród Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny. Oficjalna premiera filmu odbyła się 5 października w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. "Chłopi", podobnie jak nagradzany wcześniej "Twój Vincent" tych samych twórców, to film, który po okresie zdjęciowym i montażu wymagał jeszcze pomalowania każdej klatki. Film został zrealizowany na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski, które idealnie oddaje nastrój powieści. Na dużym ekranie pojawiły się interpretacje dzieł takich artystów jak Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski. - Nad produkcją pracowało 120 malarzy z czterech krajów - Polski, Serbii, Ukrainy i Litwy. Nagroda Specjalna w Gdyni pokazała, że właśnie ci artyści-malarze są specjalni - powiedział Hugh Welchman odbierając nagrodę w Gdyni. W postać Boryny wcielił się znakomity Mirosław Baka. - Boryna to jest coś. Kiedy mi zaproponowano tę rolę, uświadomiłem sobie, że jeszcze nie tak dawno mogłem myśleć o roli Antka, a tu już trzeba zagrać dziadka Borynę. Cóż, czas leci. Mając w pamięci genialną kreację Władysława Hańczy, starałem się rzecz jasna stworzyć inną postać niż ta z filmu Jana Rybkowskiego. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego ciekawe, dobre kino - przyznał w jednym z wywiadów Mirosław Baka.

