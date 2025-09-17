Robert Redford należał do grona tych aktorów, których twarz i nazwisko stały się synonimem złotej ery Hollywood. Jego filmografia obejmuje produkcje, które zapisały się w historii kina. Oprócz pracy aktorskiej i reżyserskiej Redford zyskał uznanie także dzięki zaangażowaniu społecznemu i działalności na rzecz kina niezależnego. To on stworzył Festiwal Sundance.

Zobacz też: Myślał, że zostanie bezdomnym. Tej historii o Redfordzie nikt nie zna!

Kto odziedziczy miliony Roberta Redforda? To oni byli jego najbliższą rodziną

Według szacunków, na rok 2025 fortuna Redforda sięgała około 200 milionów dolarów. Pieniądze pochodziły nie tylko z pracy w Hollywood, ale również z inwestycji w nieruchomości i działalności producenckiej. Dzięki temu aktor należał do grona najbardziej wpływowych postaci amerykańskiego przemysłu rozrywkowego.

Redford dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Jego pierwszą żoną była Lola Van Wagenen - historyczka i aktywistka, z którą doczekał się czwórki dzieci: Scotta, Shauny, Jamesa i Amy. Małżeństwo zakończyło się jednak rozwodem w 1985 roku. W 2009 roku aktor poślubił niemiecką artystkę Sibylle Szaggars, z którą był związany do końca życia.

Zobacz też: Robert Redford nie żyje. Gwiazdor przeżył własnych synów. Ich śmierć była dramatem życia legendy Hollywood

Rodzina Redforda nie była wolna od dramatów. Najstarszy syn, Scott, zmarł tragicznie jako niemowlę z powodu zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej. Kolejny cios przyszedł w 2020 roku, gdy w wieku 58 lat zmarł James Redford - reżyser i działacz ekologiczny, który przez wiele lat zmagał się z chorobą wątroby i nowotworem. Córka Shauna poszła artystyczną drogą, zostając malarką. Z kolei najmłodsza, Amy, również wybrała świat filmu, reżyseruje i gra, kontynuując tradycje ojca.

W latach 80. i 90. media często rozpisywały się o romansach aktora. Łączono go m.in. z brazylijską gwiazdą Sônią Bragą, szwedzką aktorką Leną Olin czy projektantką kostiumów Kathy O’Rear. Mimo tego Redford przez całe życie uchodził za osobę stroniącą od wielkich skandali. Redford doczekał się aż siedmiorga wnucząt, z których część już podąża jego śladami, wybierając artystyczną drogę.

Zobacz też: Nie żyje Robert Redford. Słynny aktor zmarł w swoim domu

Zobacz naszą galerię: Myślał, że zostanie bezdomnym. Tej historii o Redfordzie nikt nie zna!

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...