Roxie Węgiel przesadziła z makijażem i photoshopem? Na nowych zdjęciach nie przypomina siebie

Marcin Hakiel będzie miał trzecie dziecko. Dagmara Kaźmierska reaguje! To daje do myślenia

Nieślubny syn Rutkowskiego to skóra zdjęta z ojca! Alexander fryzurę ma po tacie. Niesforne włosy!

Piasek pierwszy raz tak otwarcie o swoim uczuciu do Michała. Niesamowicie wzruszające!

W miniony wtorek Roksana Węgiel udostępniła w sieci zdjęcia z wycieczki do Paryża. 19-latka w mediach społecznościowych chętnie dodaje zdjęcia, na których pokazuje w modnych i ekstrawaganckich stylizacjach. Trzeba jednak przyznać, że na nowych ujęcia wygląda zupełnie inaczej.

Zobacz też: Doda jak pani prezes, Blanka w rozciągniętych majtkach, a Roxie Węgiel... aż wstyd pisać. Hity i kity modowe na festiwalu w Sopocie. DUŻO ZDJĘĆ

Roksana Węgiel nie przypomina dawnej siebie

Roksana Węgiel pochwaliła się w sieci pięknymi kadrami z miasta zakochanych. Artystka za dnia chodziła po wąskich paryskich uliczkach w modnych stylizacjach, a wieczorem wraz z ukochanym wybrała się w pobliże wieży Eiffla. Artystka miała na sobie wycięte body oraz krótką, białą spódniczkę.

Zobacz też: Koniec gadania! Roksana Węgiel potwierdza informacje o swoim ślubie! "Ukażą się jakieś zdjęcia"

Na najnowszych zdjęciach nie przypomina jednak siebie. Czyżby coś majstrowała przy fotkach, a może to światło miało wpływ na to, jak wygląda to zdjęcie.

Zobacz też: Kevin Mglej opowiada o różańcowych randkach z Roksaną Węgiel: Szukamy wsparcia w Bogu

Jak Roksana Węgiel dba o urodę? Wszystko wyznała

Młodziutka Roksana Węgiel zawsze prezentuje się znakomicie. Jaki jest sekret jej idealnego wyglądu? Okazuje się, że to odpowiednio skomponowana pielęgnacja. Gwiazda w jednym z nowszych postów napisała, że niezbyt często się maluje, jeśli jednak już to robi, jest to delikatny makijaż, którego praktycznie nie widać.

Zobacz też: Roksana Węgiel pokazała się w samej bieliźnie. Uwagę przykuwa jeden szczegół. "Bogini"

"W takie dni (jeśli w ogóle się maluję), najczęściej używam kremu BB. Jest lekki, nie zapycha i świetnie kryje niedoskonałości" – napisała Roksana w swoich mediach społecznościowych.

Zobacz też: Namiętna Roxie Węgiel i Kevin Mglej migdalą się w samochodzie. Myśleli, że nikt nie patrzy. Takie sceny na środku Warszawy. Zdjęcia

Zobacz naszą galerię:

Sonda Co sądzisz o nowym wyglądzie Roxie Węgiel? Super! Dobra zmiana Niepotrzebne majstruje