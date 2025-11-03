Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Rogacewicz czekał w ukryciu i przyjechał pod sąd na sygnał ukochanej

Anna Szubińska
Pierwsza rozprawa rozwodowa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli odbyła się w poniedziałek, 3 listopada w warszawskim sądzie. Po ośmiu latach małżeństwa tancerka i aktorka oraz jej mąż, również tancerz, postanowili oficjalnie zakończyć swój związek. Emocji nie brakowało – choć rozprawa przebiegła spokojnie, przed budynkiem działo się znacznie więcej.

  • W warszawskim sądzie odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli.
  • Marcin Rogacewicz nie wszedł na salę, ale czekał w ukryciu i przyjechał po ukochaną na jej sygnał.
  • Po ośmiu latach małżeństwa Kaczorowska zaczyna nowy etap życia – u boku aktora, który daje jej wsparcie.

Bez męża, ale nie sama

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w sądzie sama. Ubrana elegancko i z klasą, nie komentowała sprawy przed kamerami. Maciej Pela również przybył w pojedynkę – nie było między nimi czułości ani gestów pożegnania. Podali sobie jedynie ręce i rozeszli się w swoje strony. Za to po drugiej stronie ulicy czekał ktoś inny – Marcin Rogacewicz, nowy partner Kaczorowskiej. Jak ustalił „Super Express”, aktor nie chciał zwracać na siebie uwagi i czekał w ukryciu, kilka przecznic dalej. Dopiero gdy ukochana wyszła z budynku, na jej sygnał telefoniczny podjechał samochodem pod sąd. Odjechali razem, nie zatrzymując się przy fotoreporterach.

Koniec miłości, która zaczęła się od tańca

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w 2017 roku, gdy gwiazda poszukiwała instruktora hip-hopu do swojej szkoły. Wkrótce potem zostali parą. Rok później wzięli ślub, a potem na świat przyszły ich córki – Emilia i Gabriela. Przez długi czas uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w show-biznesie. Wspólnie prowadzili szkołę tańca i często podkreślali, że łączą ich wspólne pasje. Z czasem jednak zaczęły się różnice – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jesienią 2024 roku wyszło na jaw, że ich drogi definitywnie się rozeszły.

Nowy etap u boku Rogacewicza

Kaczorowska i Rogacewicz poznali się na planie teatralnym. Początkowo zaprzeczali plotkom o romansie, ale wkrótce zaczęli pokazywać się razem publicznie, a oficjalnie związek potwierdzili na żywo w pierwszym odcinku aktualnej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie wspólnie walczyli o aż do 7. odcinka. Aktor jest obecnie dla Agnieszki nie tylko partnerem, ale i wsparciem w trudnym czasie. Po rozprawie Kaczorowska nie komentowała sprawy. Wsiadła do samochodu Rogacewicza, a ten odjechał z nią bez słowa.

